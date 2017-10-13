Хотели с говядиной, а получили с рулькой. Кулинарные эксперименты в Праге

Интересно, что находясь, некоторое время в чужой стране, возникает желание поесть привычной кухни. А именно захотелось домашнего борща в Праге. В Чехии много наших соотечественников, поэтому с поиском ресторана, мы думали, трудностей не возникнет. Но на первой же отметке на карте, что-то пошло ни так.

Мы пришли по адресу, но это не кафе, это продукты. На прилавках всё, как в нашем магазине: тушёнка, сгущенка, доширак. Гречка, пшенка, чай, баранки.

Тут есть и витрина, как в советской столовой. Заливное 200 рублей, блинчики с мясом 100 рублей, котлеты, салаты и многое другое. Но вот борща мы тут не нашли.

Сразу чувствуется, что попали в русскую резервацию – съёмки запрещены. Но нам все же удалось узнать, в чем причина отсутствия борща.

Покушав кукиш вместо борща, мы отправились к следующей точке нашего маршрута. Мы нашли то ли русский, то ли чешский ресторан, но одной из позиций меню написан борщ.

65 крон – это, примерно, 170 рублей. Нормальная порция 450 грамм. Но ради эксперимента мы решили его приготовить сами.

Необходимые ингредиенты мы решили приобрести в обыкновенном супермаркете. Всё, что понадобится для приготовления, в том числе и сметану, нашли быстро. А вот с мясом, да ещё и на косточке, оказалось всё не так просто. Но и тут мы не растерялись.

Но у нас есть мясо «Вепрово колено». Будем готовить борщ по-чешски.

Всего мы потратили в магазине 200 крон, в рублях 529. Но из-за ограниченного объёма кастрюли, ингредиентов осталось ровно половина. Хватило бы и на вторую такую же кастрюлю. В итоге 1 порция борща вышла нам в 80 руб. И таких у нас порций получилось 6. И правильно говорится, что борщ мясом не испортишь.

В следующем сюжете мы узнаем, существуют ли бесплатные развлечения в Праге.