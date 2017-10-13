Как в моноспектакль вплести четырех человек? Премьера в Детской театральной школе

В Детской театральной школе идут последние репетиции перед грядущей премьерой. Такого они ещё не ставили!

Спектакль «Китобой» повествует о судьбе юноши-мореплавателе. Здесь можно увидеть, каким увлекательным и загадочным может быть путь к заветной мечте. Как со временем она меняется. И как, наконец, достигнув её, ты видишь, что твоя мечта гораздо шире, чем ты мог себе представить.

Режиссер-постановщик и автор произведения преподаватель Детской театральной школы Елена Уварова. Девушка закончила Университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге, работала в Мурманской драме и вот уже второй год трудится в Театральной школе. Подобного рода спектакль Елена еще не делала. Это первый опыт.

Елена Уварова, режиссёр-постановщик: «Он - китобой, у которого все в роду были китобоями. И у них целью жизни было ловить кита. Зачем? Никто из них не знает. Дедушка этого кита тоже никогда не ловил. Всю жизнь за ним гонялся. Есть дело и хорошо».

Моноспектакль подразумевает одного действующего персонажа. Но, как говорится, «короля играет свита». В данном спектакле без помощников один актёр не справился бы.

Елена Уварова, режиссёр-постановщик: «Так как есть различные чудеса. И одному человеку, работающему в живом плане, не потянуть воплотить чудеса в жизнь. Есть незримые волшебники. В нашем случае это воспитанники Детской театральной школы».

Благодаря этим феям, спектакль получился сказочным и завораживающим. Складывается ощущение, что порой и вправду попадаешь в бескрайнее море, и мимо тебя проплывает громадный кит. На самом деле, это световые эффекты, которые создают юные актеры. А кит маленький, сделанный из фанеры.

Ирина Богаевская, София Сапунцова и Юлия Бородина: «Теневой спектакль у нас первый раз в Театральной школе. От этого получаешь кучу эмоций. Это очень весело и интересно управлять куклами и тенью. Это очень увлекательно и трудно. Это интересно и для меня даже плюс, что меня не видно».

Роль самого китобоя исполняет Владимир Морев. Он работает в театральной школе заведующим постановочной части. В спектакль попал совершенно случайно.

Владимир Морев, исполнитель роли Китобоя: «Подошла ко мне Елена, сказала, что будет спектакль. Вы согласны. Я говорю, конечно, я вам сделаю декорации. Нет, вы меня не поняли. Я хочу, чтобы вы сыграли».

До театральной школы Владимир 15 лет работал в Мурманском областном драматическом театре. Были как маленькие, так и большие роли. В роль Китобоя погрузился полностью, ведь этот персонаж очень близок ему.

Владимир Морев, исполнитель роли Китобоя: «Персонаж романтичный, что мне не чуждо. Работая 15 лет в театре, я все же романтик. Добрый, я, наверное, тоже добрый».

Премьера кукольного моноспектакля «Китобой» состоится 14 октября, в эту субботу. Отправляйтесь в путешествие вместе с укротителем морских гигантов.