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Спортсмен, тренер и зоопсихолог. Сергей Собов провел семинар в Мурманске.

11:0013 октября 2017Просмотров: 143

Собаки северных ездовых пород. Для встречи с их заинтересованными владельцами в Мурманск приехал Сергей Собов.

Владелец большого питомника ездовых собак, спортсмен, тренер и зоопсихолог. Победитель этапа Кубка Мира и Европы по скиджорингу. Таких специалистов, как он, в нашей стране буквально единицы. 

Сергей Собов: «Владельцы ездовых пород они бывают очень разными. У какого-то владельца собака дома сидит на диване, у кого-то есть 150 собачек – он с ними участвует в длинных и больших гонках». 

Исторически аборигенные ездовые собаки не были привязаны к конкретному человеку. Они переходили от хозяина к хозяину, летом их часто отпускали на волю. Именно поэтому эти собаки самостоятельны, не привязываются к конкретному человеку и склонны убегать из дома. 

Сергей Собов: «Самые актуальные проблемы – это концентрация на владельце, это подзыв, команда ко мне, команда рядом. То есть, базовые команды общего курса дрессировки. В основном, это подзыв и убегание в первую очередь». 

В Мурманске Сергей проводит двухдневный семинар по двум большим блокам. Ездовой спорт и зоопсихология. Как устроена собака, как она думает и воспринимает информацию? Зная это, можно воспитывать своего питомца, подкрепляя его поведение положительно или отрицательно.   

Елена Дебеляк приехала на семинар из Мончегорска. Ее питомцы – самоеды. Они, конечно, не гонщики, но двигаться тоже по своей природе очень любят.

Сергей Собов: «У нас живет три самоеда. Двое – это отказники. Есть некоторые проблемы с ними, поэтому мы хотели бы на этом семинаре, на который мы приехали, эти вопросы подкорректировать. С их воспитанием, с их адаптацией».

Наталья Зорина: «Ездовым спортом мы занимаемся, получается, в последние два с половиной года. Решили заниматься, глядя на наших друзей, у которых обычная сибирская хаски. Очень хотелось завести большую собаку, как компаньона, как друга, и чтобы было весело на тренировках». 

В семье Наталья Зориной живут собаки метисной группы норвежский  метис. Это собаки, выведенные специально для скоростного прохождения спринтерских дистанций. 

Наталья Зорина: «На прогулке мы так же практикуем все команды, которые нам необходимы в ездовом спорте. Те же самые повороты. У нас соседи, конечно, спрашивают: у вас что, собачка плохо видит? Потому что на команды собака поворачивает, и у них это вызывает удивление. Думали что собака у нас действительно слепая». 

Ездовой спорт - это регулярные тренировки и обучение. Когда собака бежит со средней скоростью тридцать километров в час, она должна четко понимать команды каюра. Правила дорожного движения на трассе – направо, налево и тому подобное – оттачиваются до автоматизма. 

Владелец всегда несет ответственность за свою собаку, а если пес от природы бегун и энерджайзер, то нужно очень постараться, чтобы направить его ум и бурную энергию в нужное русло. 

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