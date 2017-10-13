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Знакомство с питомником северных ездовых собак

10:4013 октября 2017Просмотров: 169

Этот питомник северных ездовых собак похож на маленький город. Его жители – собаки разных пород и возрастов. В питомнике много разных сфер деятельности. Это и туризм, и спорт, и волонтерство. Начиналось с финских лаппхундов.

Спортивные дисциплины: представляют аляскинские и сибирские хаски, норвежский ездовой метис. Есть и те, которым сотрудники питомника помогают выздороветь и найти дом. У истоков питомника стоят двое: Наталья Демидова и Алексей Невзоров. 

Алексей Невзоров, владелец питомника: «Начиналось с трех собак, которые у нас появились, они были не совсем ездовые, два финских лаппхунда. Тренировалась с нами маламут Айка. Это была наша первая упряжечка, совсем маленькая, из трех собак». 

Теперь в питомнике шестьдесят собак, пятьдесят из которых тренируются минимум три раза в неделю. В начале сезона дистанции короткие – от пяти километров. Дальше – больше. 10-15 километров. За лето собаки отдохнули, набрались сил и истосковались по бегу. Теперь пора приступать к тренировкам. 

Алексей Невзоров, владелец питомника: «Есть более возрастные, они будут бегать 50 километров. Остальные собаки будут выведены на большие дистанции. Потому что у нас планируется гонки международного масштаба». 

Сампо в Петрозаводске – это 3 дня гонок по сорок километров. Северная надежда – более двухсот километров суммарно. На счету собак питомника – гонки разных дистанций и форматов, от региональных и международных. 

У каждой собаки в упряжке своя роль. Это - Летка, колесная собака, стоит ближе всего к нартам. Несмотря на миниатюрность, она очень сильная, помогает тянуть упряжку в сложных местах, например, на подъемах.

Эта скромняга Джерси – лидер упряжки. Она молодая, спокойная и умная, в упряжке бежит первая, внимательно слушает каюра и подает пример остальным. Хонда тоже лидер упряжки, уже ветеран. Прошлой зимой обе собаки участвовали в арктических тренировках на северном Полюсе. 

Алексей Невзоров, владелец питомника: «Она помогает учить молодых собак она очень умная, выносливая, хорошо знает команды. Несмотря на свой возраст, бегает довольно приличные расстояния. То есть, она спокойно может километров 40-50 проходить». 

Ветеранам уже готовят смену. Этим щенкам всего три недели. 

Алексей Невзоров, владелец питомника: «Вот этот белый самый первый из будки вышел, самый первый пытается из вольера выйти. Это будет, судя по всему, лидер среди стаи». 

Пока о малышах заботится мама, у алясок мощный материнский инстинкт. С шести месяцев с ними начнут заниматься тренеры.

А это красавица Лиза. Одна из многих отказных сибирских хаски в питомнике. Из-за плачевной моды на породу, многие люди покупают щенков за красивые глаза, а потом не могут справиться с неуёмным характером собаки. С ней нужно много и долго гулять и заниматься.

Алексей Невзоров, владелец питомника: «И умственная, и физическая нагрузка должна быть, иначе собаки из-за своих кровей начинают грызть все в квартире, выть и так далее».

 

 

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