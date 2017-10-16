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Бесплатные развлечения в Праге. Открываем нетуристические маршруты

11:2016 октября 2017Просмотров: 59

В каждой европейской столице проходят различные фестивали. И вход туда, чаще всего - свободный, ну или за символическую плату. Также существуют и бесплатные выставочные галереи или арт-музеи.

Положившись на добросовестного Александра, который отвечает за поиск информации в интернете, мы выдвинулись в первую точку нашего маршрута – фестиваль фудтракеров.

Мы переходим на вторую сторону фестиваля «Фудтракер», потому что фудтракеров мы так и не нашли. Только еда. Мы их нашли на другой стороне. По крайне мере видели их там. И сейчас по железнодорожному мосту мы переходим на другую сторону.

Увы, мои опасения подтвердились: вход непосредственно на сам фестиваль – платный, а то куда мы изначально попали – гастрономический рынок или зона фудкора. Казалось бы, вот и первое разочарование, но не совсем. Из-за того, что фудтракеры расположились на нижней набережной, с верхней, где бесплатно, всё прекрасно видно.

Вход на фестиваль хоть и не дорогой, 132 рубля, но в наш план «Бесплатной Праги» это не входило. Поэтому мы отправились в другой пункт, который рекомендовал Александр - Октоберфест.

Саша ошибся с датой на пару недель, но в рукаве у него был припрятан козырь. Финальная точка нашего маршрута находилась на самой окраине Праги. И мы отправились в путь. Напомню, что у нас были проездные на все виды транспорта.

Ах, да, забыл сказать… Александр узнал, что там, куда мы едем, состоится шоу барабанщиков, вход на праздник бесплатный.

Я, конечно же, ожидал увидеть нечто другое. Например, большого пуэрториканца с огромным барабанам или маленького эфиопа с тамтамами…  Как говорится, зато бесплатно.

 

 

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