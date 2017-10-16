Что нам стоит домик построить. Поделки из дерева женскими руками

Некоторые женщины умеют пилить не только мужчин, но и деревяшки. Мы в гостях у Юлии Налимовой.

Юлия Налимова – дама деятельная. Сидеть сложа руки она не умеет. Много лет Юлия посвятила профессии журналиста – сначала работала на радио, затем на телевидении, в программе «Наше утро» на ТВ-21, затем резко сменила сферу деятельности и устроилась в детский сад.

Работа воспитателя – это не только нервы, но и огромное поле для творчества. И за стенами дошкольного учреждения желание что-то делать своими руками никуда не пропадает.

Юлия Налимова: «Я когда, когда идёт какая-то стройка, стоится дом деревянный, например, я не могу пройти спокойно, я прямо дышу вот этим воздухом, в себя, в себя. Я не знаю, он какое-то прямо спокойствие даёт. Приятное, уютное».

Так у Юлии появилось новое увлечение – она стала мастерить деревянные поделки. Инструментом поделился папа, он же помогает советом и иногда делом. Первой самостоятельной работой у Юлии стал поднос.

Юлия Налимова: «Я-то думала, что там – взять дощечки, три дощечки, боковушечки, раз-раз молоточком побил – и всё готово. Это был какой-то кошмар. Я так намучилась с этими гвоздями! Это очень сложно – забивать гвозди».

Сейчас с гвоздями наша героиня справляется не хуже опытного плотника. Пилить тоже умеет – в доме есть электропила. Последнее увлечение – декоративные игрушки, их Юлия делает с помощью электрического лобзика.

Работа практически ювелирная. В коробке с шаблонами – представители животного мира, сердечки, колокольчики, ангелочки. Из этого кусочка фанеры должен получиться кот.

Такие игрушки можно разукрашивать и вешать на ёлку. Более объёмные вещи, как эти домики, например, занимают своё место на полочках. С рисованием, честно признаётся мастерица, у неё не сложилось. Разукрашивает изделия дочь Юлии. А вот во всём, что касается поиска материала, наша героиня справляется сама. Иногда даже чересчур успешно.

Юлия Налимова: «На самом деле, я уже не могу пройти мимо всех этих деревяшечек. Я, если вижу деревяшку, уже сразу представляю – из неё можно было бы полочку сделать. А из неё домик вырезать. А здесь вообще получился бы классный подносик. Короче, это для меня проблема. У меня уже дочка – мама, сколько можно».

Из дерева в этом доме не только милые безделушки. Птички рады погостить в скворечнике у окошка, а игрушкам собаки Милки всегда найдётся место в самодельной складной корзине. Идею создания такого предмета Юлия почерпнула из видео урока в интернете.

Юлия Налимова: «Я даже переводила, потому что это был американский какой-то сайт. Дюймы переводила в сантиметры. Это вообще ужас с этими дюймами, я прямо намучилась».

Каркас – из дерева, а корзина – из ткани. Орнамент из лоскутов Юлия так же делала сама. Чтобы освоить азы лоскутного шитья, она отправилась на специальные курсы.

Юлия Налимова: «Я когда была на курсах и когда начали черчения все, я сказала нашему руководителю: Нина Валентиновна, почему вы не сказали, что здесь высшая математика нужна! Она сказала – Юлечка, не переживайте, вы справитесь. Мне тогда казалось, что я никогда не осилю это».

Страхи оказались напрасными. Теперь рукодельнице любая работа по зубам. Вернее, по рукам. Самая большая работа – лоскутное одеяло.

Юлии Налимовой всегда нравились изделия из натурального материала. Сейчас она может сделать практически любую вещь для дома с помощью деревяшек и ткани. Целеустремлённость, терпение и невероятная тяга к творчеству в скором времени сделают эту квартиру ещё более уютной.