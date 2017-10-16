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Фестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работ

11:4016 октября 2017Просмотров: 48

Мы с нетерпением ждем вторую половину ноября. Мы – это телекомпания ТВ-21. А с нетерпением – потому что именно в ноябре состоится традиционный международный кинофестиваль «Северный характер». И мы продолжаем знакомить вас с работами участников.

Поговорим о номинации «Документальный фильм - дебют».  Белорусская государственная академия искусств представляет работу под названием «Последняя дата». Что может связывать Народного художника Беларуси - скульптора, установщика могильных памятников и провинциального тюремного священника? На первый взгляд ничего. Однако деятельность этих разных людей в чем-то очень схожая.

Петербуржец Олег Яковлев представит свою работу «Икос». С начала восхода солнца он вместе со зрителями исследует пространство вокруг храмов Петербурга. Кроме простого наблюдения, в фильме можно увидеть и необычные библейские аллегории.

«London afloat» – работа итальянского режиссера Глории Ауры Бортолини. Каково это – жить на лодке в самом сердце Лондона? Богатые люди живут на реке Темзе, в то время как на Риджентс-канале, можно найти тех, кто не может позволить себе квартиру. Объединяет их только одно: любовь к природе и свободе. Все остальное их разделяет. 

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