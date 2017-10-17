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Как приготовить блюдо, которое можно есть на завтрак, обед и ужин?

11:0017 октября 2017Просмотров: 38

Для приготовления первого блюда нам понадобятся листья разных салатов, оленья вырезка, соусы и специальный секретный ингредиент.

Сергей Балакшин и Иван Герасимов: «Надо рвать салатик. И полоской выкладываем красиво. А ты что будешь делать? Жарить оленя. Олень. Соль, перец, обязательно. Чуть маслом».

Оленину обжариваем с чесноком и веточкой розмарина. Мясо готовим medium, это лучше всего подходит для салата. Моя задача – подготовить подушку из зелени.

Также вместе с олениной обжариваем дольки груши. 

Сергей Балакшин и Иван Герасимов: «Сочетание такое: груша и оленина. Наше северное блюдо хотелось как-то продвигать. Итальянцы свои продвигают, французы свои. А почему Мурманск не может свое продвинуть. Арктическая кухня. Да, жесткий нордик».

Листья салатов заливаем брусничным соусом, а дольки жареной груши выкладываем перьями на тарелке. Мясо нарезаем тоненькими кусочками и выкладываем на подушку из зелени. Сверху ещё пару ложек растительного масла.

Ну, технологию, как делать бургер, все мы знаем. Самое главное - начинка. Наш будет из большой котлеты рубленного говяжьего фарша с полосками бекона. Сначала делаем из булочек тосты, а затем наливаем на них соус.

Сергей Балакшин и Иван Герасимов: «Капусту, главное, чтобы за края не выступала. А я пока буду жарить котлету. Перчик обязательно и соль. Работаем над говядиной. Мне нравится зерновой откорм. Стереотипы очень многих людей подводит. Можно сделать medium, можно сделать полную прожарку. Я люблю, чтобы была medium-well. Сок и вкус был, потому что сухое мясо не вкусное. Конечно, кто любит сухое мясо».

Сергей уже много лет работает поваром. Готовит блюда различных кухонь, но предпочтение отдает нашей - арктической. До сих пор помнит свой первый кулинарный опыт.

После того, как обжарили котлету и бекон, начинаем наполнять наш бургер. Салат, помидор, жареное мясо, сыр, кольца лука. И накрываем все булочкой, смазанной азиатским соусом.

Подставка из дерева – креативный подход. Нагреваем её и выкладываем бургер.

Сергей Балакшин и Иван Герасимов: «Творите свои кулинарные шедевры и экспериментируйте. Мурманск, не болеем, кушаем и согреваемся».

 

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