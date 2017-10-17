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Почти как в кино. Житель Североморска создал постапокалиптический скутер

10:4017 октября 2017Просмотров: 67

Делать двухколёсный транспорт своими руками Дмитрию Губенко не впервой. Этот скутер – четвёртый в его коллекции. 

Первые три были практически полностью деревянными. На создание каждого у североморца ушло около двух лет. Нынешний экземпляр Дмитрий собрал за 2 месяца. Вдохновился фильмом «Безумный макс». 

Дмитрий Губенко: «Там мотоциклы ржавые, но, в то же время, технически очень надёжные. Я красочку аккуратненько сдирал, способ один ржавления металла знаю. Потом рыхлую ржавчину убирал, покрывал лачком, чтобы дальше не ржавело». 

Транспорт собран из запчастей от разных мопедов, скутеров и даже автомобилей. Коллекцию из завершивших свой век машин помогают собрать друзья Дмитрия, которые знают о его увлечениях. Ну а сам мастер делает авторские работы из того, что есть на складе. 

Дмитрий Губенко: «Рама от какого-то мопеда. Я её сильно переделал, очень сильно переделал, оставил только несущую часть, основную. Доварил усилители». 

Началась постройка этого скутера вовсе не с рамы и не с двигателя. Дмитрия попросили сделать деревянные ящики. В итоге заказчику понадобился только один, а оставшимся двум наш герой нашёл вот такое применение. 

Дмитрий Губенко: «Сюда влезает баночка с обедом, тарелочка, хлебушек. Можно снять и взять с собой обед на вахту, на работу». 

Кроме двух ящиков у скутера есть ещё один багажник, побольше. В него влезает пятилитровая канистра с водой. Изображение на нём – авторское, своего рода название модели – драный кот. Деталей из дерева у двухколёсного транспорта много, но всё же слишком сильно в этот раз Дмитрий не увлекался.

Дмитрий Губенко: «Диски деревянные, но взято родное колесо и обшито фанерой с декоративной обработкой». 

Аппетит у драного кота очень скромный. Если б не холода на улице – каждый день бы на нём на работу ездил, размышляет Дмитрий. 

Дмитрий Губенко: «Сзади бак, литров 13 в него вмещается. По идее, километров на 300 пробега должно хватить». 

Детали, которые хотелось бы поменять, тоже имеются. К примеру, хромированные зеркала здесь совершенно не смотрятся. Но других не нашлось, а эти портить рука не поднялась 

Дмитрий Губенко: «Приборка сюда не очень подходит, потому что электронная. По идее, надо было бы аналоговый поставить. Но то, что было, то и поставил». 

Двигателя объёмом 150 кубических сантиметров скутеру вполне достаточно. По дорогам общего пользования на таком всё равно особо не покатаешься, а на грунтовке он ведёт себя отлично. 

Дмитрий Губенко: «Он по весу такой же, как скутер. База подлиннее немножко. То есть, по прямой он хорошо едет, а в повороты похуже заходит. Но это неважно, зато он мягче гораздо, чем обычный скутер». 

Идей по созданию очередного авторского шедевра у Дмитрия Губенко много. Раскрывать свои планы он раньше времени не собирается, но в том, что из стен этой мастерской ещё выедет своим ходом какой-нибудь двух, трёх, а, может, и четырёхколёсный транспорт, сомневаться не стоит.

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