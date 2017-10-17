Стена из черепов и хоромы для сенаторов. Прогулки по бесплатной Праге продолжаются

Одно из бесплатных мест, которые мы решили посетить – это музей стекла. Он считается оплотом роскоши и мастерства чешских стеклодувов. Но это еще не сам музей – это лишь магазинчик при фабрике «Мозер». Всё самое интересное открывается в небольшом подвальчике. Охранник, он же экскурсовод по необходимости, неустанно следует за нами. Неудивительно, ведь стоимость этих экспонатов сравнима по стоимости с нашими внутренними органами. А из Чехии хотелось бы вернуться целыми и невредимыми.

Перед нами - знаменитое на весь мир богемское стекло. Говорят, что ему нет равных. Сам завод находится в Карловых Варах, в 2-х часах езды от Праги. Здесь же располагается его филиал, где выставлены самые известные и важные экспонаты в истории компании «Мозер». Список заказчиков богемского стекла обширен. От императора до махараджи, от королевы Елизаветы II до актрисы Вупи Голдберг.

Еще одна точка на нашем маршруте – это филиал музея каменных скульптур «Лапидариум». В отличие от самого музея, здесь и вход, и фото-, видеосъемка абсолютно бесплатны. Именно здесь можно увидеть оригинальные скульптуры, каменные изваяния и фрагменты соборов. На их «законном» месте уже давно красуются точные копии, которые и видят туристы со всего мира. А настоящая средневековая Прага – вот она. Вот только Ваню она не вдохновила.

Из музеев на свежий воздух. Побывать в Праге и не прогуляться по Вальдштейнскому саду – такого мы бы себе не простили. Это один из самых красивых пражских дворцовых парков в стиле барроко. В глаза сразу бросается обилие скульптур. Автор – Адриан де Врис, придворный скульптор начала 17-го века. К сожалению, мы видим лишь копии его работ. Оригиналы были украдены шведскими войсками в середине 17-го века во время войны.

В южной части сада возвышается жуткая на первый взгляд стена из черепов. На самом деле это искусственная сталактитовая стена с гротами. В эпоху раннего барокко она была символом контраста между природной естественностью и искусственной средой.

На всё это великолепие горделиво взирает Вальдштейнский дворец. Императорский военачальник Альберт Вальдштейн хотел, чтобы его детище по красоте затмило в Праге всё, включая знаменитый Пражский град. За возведение дворца понадобилось 6 лет. Увы, но сполна насладиться дворцом Альберт Вальдштейн не успел. Он провел в его стенах лишь 12 месяцев, после чего был убит по приказу императора. Теперь здесь заседает Сенат Чешской республики. Вход для всех желающих, причем бесплатно, разрешен по воскресеньям. Большинство залов для посетителей закрыта. Но даже та часть, которая находится в свободном доступе, потрясает своей красотой и величественностью.