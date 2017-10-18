Автоновости: новые законы, посвящение в ЮИД и безрульная Тойота

Инспекторам ДПС разрешат останавливать водителей для проверки документов вне стационарных постов, даже если последние ничего не нарушат. К старой мере МВД вернулось потому, что количество постов ДПС значительно сократилось, а вот угонщиков или любителей нетрезвой езды меньше не стало.

Ещё одно новшество – в местах, где установлены временные знаки, будет разрешено устанавливать приборы автоматической фото- видео- фиксации. До настоящего времени в зоне действия «жёлтых знаков» инспекторы могли использовать только ручные радары.

Ну и последняя не очень радостная новость для автолюбителей: снимать инспектора на видео отныне будет запрещено. Все эти поправки вступят в силу 20 октября.

Ученики первой гимназии Мурманска вступили в отряд юных инспекторов дорожного движения. Теперь они, вместе с инспекторами ДПС, будут проводить различные профилактические мероприятия для пешеходов – как маленьких, так и взрослых, и для водителей.

Чтобы ребята могли общаться с автолюбителями на равных, перед вступлением в ЮИД каждый из школьников сдаёт своего рода экзамен на знание правил дорожного движения.

Тойота готовится представить концепт нового беспилотника. Концепт Ай реагирует на интонации, улавливает настроение водителя и даже читает мысли. Общается машина не только с водителем и пассажирами, но и передаёт приветы другим участникам дорожного движения.

В одной из версий концепта присутствует модель без руля, вместо него – джойстики. Такое оформление будет особенно удобным для людей с ограниченными возможностями, которые прикованы к инвалидной коляске. Тестировать на дорогах общего пользования эти беспилотники начнут в 2020-м году.