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Джон Леннон жив! Музыкальные стены и жаркие испанки в Праге

11:0018 октября 2017Просмотров: 46

Музыка – один из способов привлечения к себе внимания туристов. Поэтому в Праге с мостов, площадей, из разных закоулков и окон доносится музыка народов мира. Можно просто гулять по улице, услышать испанскую гитару и нырнуть вслед за ее звуками в арку. Как мы поняли, у этих девушек с кафе договоренность. Они едят и пьют за счет заведения, ну а музыкой привлекают все новых и новых клиентов. Мы тоже попались на эту удочку и ничуть не пожалели.

Один из пунктов нашего знакомства с музыкальной Прагой – это стена Джона Леннона. Она располагается неподалеку от Карлова моста и находится во владении Мальтийского ордена – старейшего из рыцарских орденов в мире. Впервые граффити здесь появилось в ноябре 80-го. Вплоть до распада Чехословакии это было место встреч противников коммунистического режима. Сейчас городские власти подчеркивают культурную ценность и символическое значение объекта.

С наступлением вечера музыка не заканчивается. Просто приобретает несколько другой вид.

По вечерам, традиционно, музыка перемещается в пабы. И, с виду обычное заведение, на поверку оказывается настоящей кузницей для местных талантов. Уйти после одной песни просто невозможно, поэтому мы честно послушали весь часовой сет.

Найдется своя музыка и для любителей Средневековья. И вновь совершенно спонтанно мы заглянули в трактир. Кажется, что у нас нюх на перформансы. Во время такого шоу забываешь, что на дворе 21 век. О нем напоминает лишь наша камера, на которую мы снимаем.

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