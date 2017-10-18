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Спорт и развлечение в одном флаконе. Что такое падел-теннис?

11:4018 октября 2017Просмотров: 30

Корт, сетка, четыре игрока с ракетками: да это же теннис! – скажете вы и окажетесь правы, но только наполовину. Если приглядеться, то можно заметить отличия: поле меньше, сетка ниже, да и ракетки другие. Это падел–теннис.

Сергей Федотов, тренер спортивных игр фитнес-клуба X-Fit: «Падел-теннис достаточно молодой вид спорта, в котором сочетаются как большой теннис, так настольный теннис и, даже, сквош. В Падел-теннис можно научиться играть любому даже за 15 минут. И в падел-теннис играют как взрослые, так и дети».

Играть можно вдвоём, или вчетвером. Правила тут почти такие же, как и в большом теннисе: если мяч дважды ударится о корт на одной из его половин, то команда на другой стороне зарабатывает очко.

Полина Пакулева, гость фитнес-клуба X-Fit: «Я бы посоветовала эту игру своим друзьям, потому что даже в первый раз это очень интересно и увлекательно. А активно проводить время это тоже очень хорошо».

Наталья Некрасова, гость фитнес-клуба X-Fit: «Падел-теннис это отличная тренировка: пришел с семьёй, отдохнул. Мы в первый раз, и нам очень понравилось».

Я не привык верить на слово, всё проверяю на себе. Да и стоять на месте, глядя на теннисистов, просто невыносимо: я тоже хочу поиграть!

Никогда до этого я в теннис не играл. И первые удары даются с трудом. Но уже через пять минут я начал уверенно отбивать простые подачи и отправлять мяч на ту сторону поля. Десять минут, а я уже освоил базовые приёмы. Порой, партию выигрывает не тот, кто хорошо умеет отбивать мяч, а тот, кто круто подаёт.

В это сложно поверить, но через 15-20 минут я уже научился здорово управляться с ракеткой и мячом. А еще я здорово устал: падел-теннис даёт общую и кардио-нагрузку. Игрок тренирует ловкость, скорость, меткость. Да и вообще падел-теннис это просто, доступно и весело.

Аренда корта на час обходится всего лишь в 900 рублей. Поэтому играть, например, вчетвером выходит совсем недорого. И вовсе не обязательно иметь клубную карту «X-fit».

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