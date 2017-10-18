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За что благодарить себя любимого? Маленькие хитрости психологов

11:2018 октября 2017Просмотров: 67

Современный темп жизни настолько быстрый, что порой не хватает времени на самое главное. На то, чтобы побыть наедине с собой, прислушаться к своим чувствам и понять, кто «я» и что «я». Этим простым вещам учат психологи.

«Удовольствие быть собой!» - так решили назвать свою встречу психологи, которые приехали в Мурманск из разных городов области. На практикум, который проводился уже в 12 раз,  они пригласили всех желающих. Психологическая помощь  в нашей стране набирает обороты. Всё больше людей понимают: проблемы нужно решать, а не замуровывать внутри себя.

Темы воркшопов разнообразны: как мотивировать ребёнка учиться, как соблюдать свои и чужие границы, как перестать ругать себя. Вопрос «самоедства», один из самых актуальных. Ведь голову пеплом периодически посыпает, наверное, каждый из нас. Однако психологи знают, как отказаться от этой пагубной привычки.

Алёна Коровина, психолог общественной организации «Здесь и теперь»:  «Нужно заметить, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-нибудь. Если вы заметили это, то сразу прекращаете это делать. Единственный человек, с которым вы себя можете сравнивать, это «я» вчера или «я» полгода назад.

Алёна Коровина - дипломированный специалист. И первое, что она рекомендует северянам, чаще хвалить себя. Доброе слово в свой адрес - верное оружие против  угнетающей самокритики.

Алёна Коровина, психолог общественной организации «Здесь и теперь»: «Потому что можно сфокусироваться, что у меня не получилось, где я был не хорошим, и обругать себя. А можно сказать – я хотела ещё поспать, но встала, я молодец. Я накрасилась, я так хорошо выгляжу. И за всё это себя бережно поблагодарить и похвалить.

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