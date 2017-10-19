Как за один день побывать в разных континентах мира. Отправляемся в пражский зоопарк

«Будете в Праге, обязательно посетите зоопарк» слышали мы напутственные слова перед поездкой. И вот Прага, а значит, отправляемся смотреть на животных. Несмотря на то, что зоопарк находится на окраине города, добраться до него очень легко. Всюду стоят указатели.

20 минут на автобусе и вас уже встречает «Звездная аллея». Вот только вместо голливудских артистов здесь выбиты имена пражских животных. Забавно.

Стоимость входного билета 200 крон, то есть 520 рублей. Друзья, забегая вперед сразу скажу, что это копейки по сравнению с эмоциями, которые вам предстоит пережить. Но все по порядку. Итак, пражский зоопарк. Он относится к самым лучшим зоопаркам Европы, как по оборудованию, так и по уровню содержания и ухода за животными. А так же является седьмым по величине в Европе и входит в десятку элитных по версии журнала «Forbes».

Зоопарк в Праге является гордостью Чехии. Все обитатели этого царства живут в идеальных условиях благодаря уникальным условиям ландшафта. Зона, не подверженная влиянию урбанизации, это я узнал из сайта зоопарка, имеет идеальные условия для жизни флоры и фауны из разных уголков мира.

Зоопарк был открыт в 1931 году. На сегодняшний день он является вторым после Пражского Града наиболее посещаемым туристами местом в Чехии. Пользователи туристического портала TripAdvisor в 2015 году даже присвоили Пражскому зоопарку 4-ое место в категории самых излюбленных зоологических парков мира.

В зоопарке мы провели больше 6 часов, поэтому решили разбить этот сюжет на две части. В следующей серии вы узнаете кто быстрее Саша-выдра или Ваня-варан. А также удастся ли мне выполнить возложенную на меня миссию.