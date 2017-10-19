Самая дружная встреча. Кто приехал на фестиваль молодёжи и студентов в Сочи?

Наш корреспондент Лиана Мхитарян находится на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Здесь 20 тысяч участников, и все разного гражданства, национальности и вероисповедания. С разным цветом кожи и родными языками.

В первый раз всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге. Фестивальное движение началось сразу после победы над фашизмом. Мир и единение – это и стало главной идеей фестиваля.

Фестиваль в Сочи - девятнадцатый по счету. И напоминает он скорее город, чем просто мероприятие. Тысячи участников, волонтеров и организаторов. Мурманских ребят здесь видно издалека по белоснежной форме.

Юлия Митина, участница из Мурманска: «Фестиваль накрыл своим крылом имеретинский район города Сочи. На базе грандиозных олимпийских объектов проходят дискуссии о будущем мира, встречи с известными людьми, выставки и тренинги, мастер-классы, кинопоказы, спектакли, спортивные тренировки и соревнования, концерты и дискотеки».

Дискуссии проходят на разные темы. Система образования, медицина, экология, новые тренды журналистики, передовые технологии, политика.

Денис Захаров, участник из Мурманска: «Не только с Мурманском, но и со всеми уголками нашей большой страны можно познакомиться на выставке «Регионы России».

Стенды яркие и интерактивные: позволяют угоститься местными деликатесами, примерить костюмы и зайти в национальное жилище, поиграть и познакомиться с культурой и достижениями региона.

Стенд Свердловской области – это маленький лабиринт. Говорят, тот, кто из него не выберется, останется жить в Екатеринбурге. А почему бы и нет!

Стенды организованы с душой, так и манят куда-нибудь переехать В Смоленск. Нет, в Екатеринбург. Нет, в Бурятию. Нет, в Липецкую область!

Самое приятное на международном событии – чувствовать, что за тобой твой регион.

Денис Горбачук, участник делегации Брянской области: «Итак, друзья! Хочу пожелать вашей Мурманской области процветания, счастья, добра, улыбок. Я служил в Мурманской области, в городе Североморске. Замечательный город. Небо восхитительное. Монументальные сопки оставляют массу впечатлений. Очень хочу попасть к вам еще раз, буду ждать. С любовью, друзья!»