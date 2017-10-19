Спорт в любую погоду. В Мурманске открылась школа бега

Если вы давно хотели начать заниматься спортом, но не было стимула, подходящей компании или желания тратиться на дорогие абонементы в фитнес-клубе, то школа бега открылась специально для вас. Здесь вы можете абсолютно бесплатно улучшить свою физическую подготовку и приятно провести время.

Насыщенные тренировки на свежем воздухе. Как правильно подготовиться к занятиям на улице, что надеть и какими упражнениями лучше разогреть себя перед бегом? Всё это участникам школы бега объясняет и показывает профессиональный тренер Анна Тугушева.

Анна Тугушева, тренер школы бега: «Желательно ходить каждое воскресенье, не пропускать. Потому что мы будем от тренировки к тренировке увеличивать километраж. То есть начинаем мы с минимума».

Для Анны Тугушевой бег – это жизнь. Лёгкой атлетикой она занимается больше 10-ти лет, сейчас ей присвоен разряд кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике. Анна совершенствует свою технику и помогает освоить её тем, кто только начинает заниматься бегом.

Анна Тугушева, тренер школы бега: «Мы начинаем уделять внимание технике бега, то есть постановке стопы, дыханию, положению тела, потому что большинство людей, процентов 98, они бегают, но бегают неправильно. Потому что люди бегают так, как им комфортно, так, как им нравится».

Своего рода выпускным экзаменом в этой школе станет трейл-полумарафон, который состоится в середине декабря. Основная дистанция – 21 километр, для тех, кого пугает эта цифра, есть маршруты покороче – 12 с половиной и 4 с половиной километра.

Михаил Быков, организатор: «Мы планируем большое мероприятие, 17 декабря полумарафон будет называться «Вызов Арктики. Гонка героев. И так как это будет проходить в полярную ночь, то название «лишённые солнца».

Пока не все участники школы планируют демонстрировать свои спортивные навыки на полумарафоне. Но общему развитию организма бег не повредит – уверены спортсмены-любители.

Диана Волчкова, ученица школы бега: «Просто спортом занимаюсь, и решила для себя, развиться в этом спорте. Просто хочу себя натренировать. Потому что бег – это в принципе очень интересное занятие, захватывающее».

Владимир Андреев, ученик школы бега: «Надо всё время тренироваться, чтобы и здоровье, и спина. Держать себя в физической форме. Тем более впереди - полярная ночь. Легче перенести, когда у тебя не скачет давление, ты бегаешь, ты в тонусе. Жить легче».

Юна Ляхович к профессиональным спортсменам себя не причисляет, но бегать на большие дистанции ей не впервой. Вот и в этот раз решила попробовать свои силы. Но без предварительных тренировок на такое серьёзное мероприятие заявляться не стоит.

Юна Ляхович, ученица школы бега: «Просто интересно. Я систематически принимаю участие в марафонах, для разнообразия».

Алексей Клементьев сразу твёрдо решил: пробежит самую большую дистанцию. Хотя, признаётся ученик, от спорта он очень далёк.

Алексей Клементьев, ученик школы бега: «Все мы когда-то худели, бегали. Но это на уровне того, что выбежал, пробежал три километра максимум. А тут нужно готовиться. Вызов себе, вызов организму, вызов всему. Нужно не спустя рукава подойти к этому ко всему».

Тренировки по силам людям практически любого возраста и уровня подготовки. Единственное – начинать их нужно как можно раньше, иначе за уже более опытными учениками угнаться будет гораздо труднее.

Кристина Алексеенкова, организатор: «Будет проходить разминка, обязательно, разогрев. Дальше будет непосредственно забег по трассе. И в конце обязательно разминка, опять же, чтобы закрепить результат. И небольшая растяжка, чтобы мышцы пришли в форму. И это, получается, основной костяк тренировки.

Школа бега работает каждое воскресенье. Посещать её все желающие могут абсолютно бесплатно.

О том, куда, во сколько подходить и что надевать на себя можно узнать из группы Вконтакте «Вызов Арктики. Гонка героев 2017».

