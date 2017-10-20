Перерождение после трагедии. Пражский зоопарк и его история

Напомню, заплатив 200 крон, мы отправились гулять по пражскому зоопарку. Только представьте, на 60-ти гектарах разместилось 12 павильонов и более 150-ти экспозиций, в которых практически 5000 особей животных, включая очень редких.

Интересно, что в зоопарке Праги нет привычных для таких заведений решеток, они используются лишь как средства безопасности самих животных. В большинстве же вольеров барьеры стеклянные.

Очень завораживает наблюдать за тигром через стекло. Так и хочется его погладить.

Однажды, не так давно, пражский зоопарк настигла беда. В 2002 году он сильно пострадал от наводнения. Эвакуировать смогли более 1000 животных, но все же больше сотни погибли. Многие объекты зоопарка были разрушены или сильно повреждены. Но вскоре, благодаря неравнодушным людям, зоопарк удалось отстроить заново и дополнить новыми постройками — так в 2012 году вольер со слонами.

С каждым годом в зоопарке появляются все больше и больше развлечений. Чтобы посетители не скучали, пока прогуливаются от вольера к вольеру, установили необычный аттракцион.

В зоопарке мы провели больше 6-ти часов и не все успели посмотреть. Мы бы остались еще, да настало время закрытия. Поэтому, кода захотите посетить эту достопримечательность, то начинайте с самого утра.

Ах, да, моя миссия. Дело в том, что, гуляя по зоопарку, мы нашли кошелек с документами. И все это время я пытался найти кого-нибудь из охранников, чтобы его отдать. В итоге написав Кристов, так звали владелицу кошелька, записку, отдал кошелек на кассе. Вот так и время весело провели и человеку, надеюсь, помогли.

В следующем сюжете мы поднимемся на самую высокую гору в чешской столице и узнаем, сколько весит кусочек метеорита.