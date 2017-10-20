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Призы за приятное общение или кто больше соберет значков. Репортаж из фестивального Сочи

10:4020 октября 2017Просмотров: 24

В Сочи набирает обороты Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Гостей  - 30 тысяч со всего мира. Делегация Мурманской области – 45 человек. В их числе корреспонденты ТВ-21 – Татьяна Юлусова, Владимир Школьников и Лиана Мхитарян. 

Мы приехали в особенное место, где мы можем получить специальную сувенирную продукцию для участников фестиваля. Это небольшая коробочка, в которой есть карандаши, открытки, что-то еще.

Но главное – все идут за значками. Это уникальный значок, свидетельствующий о том, что ты являешься участником фестиваля. Попробуем его получить 

Значки – в зеленых коробочках, коробочки – в экипировочном центре, экипировочный центр – на территории фестиваля. Пускают туда только аккредитованных участников, да и им приходится проходить проверку, как в аэропорту.

Как рассказывают наши журналисты, в очереди на вход на территорию фестиваля можно провести до часа, на обед – до двух часов. Что поделать – на территории фестиваля одновременно могут находиться 30 000 участников и волонтеров. 

Очереди везде! Например, если тебе хочется сесть в автобус и уехать к себе в отель, то придется отстоять.

Тем временем, ребята вовремя выяснили, что стоять в очереди для них – бессмысленно. 

Прекращена выдача! Написано – нет зеленых коробочек! 

Коробку с сувенирами, и главное – заветным значком ребята сегодня, увы, не получили. Попробуют еще раз, завтра. 

И кстати о значках. На фестивале есть традиция, фишка – обмениваться значками, которые они привезли с собой. При этом нужно выполнять задания. Мне пока похвастаться нечем, у меня всего один значок. Но я попробую найти людей, которые преуспели в этом.

Получить значки и здесь не просто, заканчиваются в момент! Традиция обмена-очень популярна. Откуда она пошла – неизвестно. Но скорее всего, это просто ещё один добрый жест в общении между людьми, которых порой разделяют тысячи и тысячи километров.

Никита Рыбин: «Для меня очень важен вот этот значок. Он связывает меня. с бессмертным полком. Его подарила мне девочка из Москвы. Этот значок из Калининграда, это значок фестиваля. Самый ценный».

Чтобы получить значок - нужно выполнять задания - разместить фото в интернете, ответить на вопросы о регионе или пройти импровизированный квест.

Денис Моисеенко: «Что нужно сделать, чтобы добыть значок. Нужно быть коммуникабельным. Нужно находить к каждому контакт. Общаюсь я мало. Нужно больше взаимодействовать».

Краснодар не только гостеприимный, но и оказался богатым на значки. Татьяне повезло. Вопрос  задали простой.

Есть те, кто за два дня уже успели собрать целую коллекцию и претендуют уже на чужие значки. Но после нескольких минут общения и Татьяна  получила свой первый приз – именно за коммуникабельность и приятное общение.

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