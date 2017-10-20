Северный характер – 2017. Обзор конкурсных работ

Для киноманов с хорошим вкусом скоро пройдёт большое событие: 10 международный фестиваль «Северный характер». Члены жюри отобрали только лучшие киноработы, их оказалось 52. И прямо сейчас – о некоторых из них.

В номинации документальный фильм представлена картина «Сын человеческий». Это история про мальчика, от которого отказались родители. Ребёнок с ограниченными возможностями попал в детский дом, к детям с похожей судьбой и болезнями. Но оптимизма главный герой не потерял. Он обрёл новую семью и нашёл своё место в жизни.

Курсанты-первокурсники узнают, что их товарищу исполняется 18 лет. Они настаивают на покупке спиртного, а именинник опасается плохих последствий. В итоге несколько ребят попадаются на глаза дежурному по роте. Строгий выговор ждёт троих участников ночных посиделок. Но именинник чувствует себя виноватым и пытается перетянуть всю вину на себя. Кино представлено в номинации «Короткометражный игровой фильм».

Норвежские сценаристы предложили «Телевизионную программу» Freshman Fisherman – «Новички-рыболовы». Это история о 12-ти жителях Норвегии, которые раньше никогда не занимались рыбалкой. 6 женщин и 6 мужчин соревнуются между собой – кто сможет быстрее и лучше овладеть профессией рыбака.

Эмоции от первого улова, морская болезнь, разделывание рыбы на скорость – весь путь от поднятия на морское судно до финала проследила норвежская команда режиссёров и операторов.

Открытие фестиваля состоится утром, 23 ноября, закрытие – вечером 25 ноября, а между ними – бесплатные конкурсные показы. Организатор «Северного характера» Телекомпания ТВ-21 будет рада всем зрителям.