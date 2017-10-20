Сколько денег влезает в пятилитровое ведро? Итоги благотворительной акции «Миллион мелочью»

Около двух десятков вёдер с монетами – это то, что волонтёры собрали во время акции «Миллион мелочью» для мурманчанки Маши Пазыч.

Акция длилась почти две недели, один раз ящики ставили в торговом центре, 4 дня копилка стояла на благотворительной ярмарке, в остальное время люди, желающие помочь, могли принести монеты в магазин-партнёр акции.

Юлия Иванова, волонтёр: «По сравнению с другими акциями в этот раз видно, что людям стало чуть сложнее жить. И для всех каждая копейка теперь не просто так, что мы на ветер выбрасываем, мы уже считаем. И тем дороже, тем ценнее каждый рубль, который мы собрали в процессе этой акции».

Всю мелочь принял и подсчитал банк. Оказалось, что 5-ти литровое ведро с 10-ти копеечными монетами – это 800 рублей. Такой же объём 50-ти копеечных монет – две тысячи. 5 литров с десятью рублями равняются 18-ти тысячам рублей.

Всего акция «Миллион мелочью» принесла 52 325 рублей. Ещё немалую часть суммы помогла собрать благотворительная ярмарка. Хэнд-мейд мастера безвозмездно отдавали свои работы, чтобы все вырученные средства могли пойти на операцию для Маруси. И очень много денег мурманчане принесли бумажными купюрами или перевели на банковский счёт.

Мария Пазыч, мама Машеньки: «Мы уже собрали 760 тысяч. Благодаря выставке авторских работ и акции «Миллион мелочью» порядка 200 тысяч мы собрали. В общем, движется сбор, движется. И мы очень надеемся, что, всё-таки, скоро мы его закроем и поедем на операцию».

760 тысяч – это даже не половина суммы. Счёт немецкая клиника выставила на 2 миллиона 520 тысяч рублей. Цифра огромная, но только специалисты из Германии готовы провести операцию, после которой Маше получится выправить ножки и она начнёт учиться ходить.

Мария Пазыч, мама Машеньки: «Была дата на ноябрь, но мы уже не успели. Потому что мы должны были перевести 50% аванса и, к сожалению, такой суммы у нас не было в тот момент в наличии. Поэтому когда будет общая сумма, мы будем снова проситься, и нам будут выставлять эту дату».

А пока Маруся гуляет только в коляске. Радости от долгих прогулок в холодное время не доставит никакая тёплая одежда. И о весёлых зимних играх девочка пока может только мечтать.

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Галина Арсентьевна П. (бабушка Маши)