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Специалист для каждой волосинки. Почему хорошо, когда над одной головой колдуют несколько парикмахеров?

11:4020 октября 2017Просмотров: 44

В два раза быстрее, в два раза дешевле, в пять раз больше внимания к клиенту. В Мурманске открылась фабрика волос - салон красоты будущего с новым форматом и новыми возможностями.

На фабрике всё начинается  с консультации клиента. Ей уделяют особое внимание, ведь от этого зависит результат работы всей  команды. Одно из главных преимуществ в работе - это узкоспециализированность специалистов. Одни занимаются только окрашиваниями, другие делают стрижки любой сложности, третьи создают модные укладки. Гости фабрики движутся, словно по ленте конвейера, где умелые мастера создают образ в целом. 

Ольга Дольник, креативный директор: «Преимущества фабрики в узкопрофильных специалистах. Это позволяет в короткие сроки мастерам стать одними из лучших. Колористы, работая в паре, делают более 3-х тысяч окрашиваний в год». 

Работа в четыре руки  позволяет ускорить процесс и привносит более объемное видение образа клиента. Марина пришла на фабрику именно в поисках обновления. Говорит, впечатления остались самые положительные. Теплое внимание  мастеров, масса полезных советов по уходу, окрашиванию, укладке. Новым образом довольна на все 100 процентов. 

Марина Садигова, клиентка: «Здесь сразу два мастера тебя красят, это необычно, и, мне кажется, актуально в наше время, потому что мы все куда-то спешим, торопимся и хочется побыстрее привести себя в порядок, создать какой то образ. И, я думаю, это очень актуально». 

Обучение мастеров здесь в приоритете. Мастер-классы и консультации  от именитых тренеров, постоянный обмен опытом позволяют здешним мастерам стать настоящими гуру парикмахерского искусства в кратчайшие сроки. На фабрике работают уже более 20 мастеров и набор продолжается. Ольга – мастер–колорист фабрики, для нее работа здесь стала настоящим приключением. 

Ольга Хоменко, колорист: «Мне, как молодому специалисту очень нравится, что до открытия у нас было интенсивное обучение, где приезжали лучшие мастера из Москвы, из Питера, из Мурманска. Они давали нам новые знания, закрепляли уже ранее полученные знания. И наше обучение идёт нон-стопом, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, в общем, это очень классно и круто».  

Мастер-класс Виталия Пашенко стал для работников фабрики настоящим событием. Известный топ-стилист  студии PARK BY OSIPCHUK, тренер компании Londa professional, участник телепроекта Comedy Woman (стилист девочек) считает, что формат работы, где для стрижки, окрашивания, укладки и мытья волос есть отдельная локация, призван  добиться максимального качества исполнения.  

Виталий Пашенко, стилист ParkofOsipchuk: «В Мурманске открывается по-настоящему уникальное заведение, которое будет работать в таком формате, в формате фабрики. Очень крутой формат фабрики, где над одним человеком будет  несколько человек работать, для формирования всего этого образа».

Тренер компании LondaProfessional Илона помогает колористам салона стать настоящими творцами, ведь в основе каждого индивидуального цвета лежит настоящий секретный рецепт.

Илона Царенко, тренер LondaProfessional: «Вы знаете, сейчас есть некое понятие, сейчас есть тренд на данный сезон – это гиперперсонализация, то есть сегодня многие клиенты не готовы носить цвет такой, как у других. Я хочу цвет, который создан именно для меня, и, соответственно, я здесь, чтобы помогать стилистам подбирать грамотные рецепты, составлять грамотно коктейльное меню непосредственно для каждого клиента».

Кроме кардинально новаторского подхода к парикмахерскому искусству HairFactory предлагает клиентам и приятный бонус – привлекательную цену. Ведь командная работа позволяет не только ускорить  процесс, но и сделать его более доступным. Салон HairFactory работает в Мурманске по адресу: улица Самойловой, 12. Записаться можно уже сейчас.

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