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Быть творцом может каждый. Арт-центр всемирного фестиваля молодёжи

10:4023 октября 2017Просмотров: 42

На выставке в арт-центре - наследие шестого фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года. Это портреты участников, прекрасных в своей индивидуальности и национальных различиях.

Мастер-класс художника Егора Кошелева в 2017 продолжает идею Ариадны Соколовой. Юноши и девушки из разных стран пробуют себя в качестве натурщиков и художников.

Егор Кошелев, художник, преподаватель Московской художественной академии им. Строганова: «Включить как можно больше людей в творческий процесс. Показать, что искусство – это не какое-то отдельное занятие для отдельного круга, а широкий демократический фронт, в рамках которого профессионалы могут творить и беседовать со всеми желающими».

Мощную просветительскую программу на фестивале ведет большая делегация РОСИЗО. Художники и скульпторы проводят творческие мастер-классы для всех желающих.

Ольга Лукьянова, Молдова: «Это никогда больше не повторится, такое в жизни бывает только раз – побыть на таком мероприятии.  И время летит очень медленно: сейчас только третий день, а ощущение что неделя прошла».

Живопись, графика, скульптура. Кто-то быстро остывает, кто-то погружается в процесс.  Каждый работает в своей манере и раскрывает в себе художника, причем зачастую к собственному удивлению.

Александра Створа вместе с коллегами представляет проект “Глина без границ”. Совместными силами участники фестиваля создают большой арт-объект, который изображает мир.

Александра Створа, скульптор: «У нас был из арабской страны слепой человек, который вылепил себя сам. Сейчас у меня прям мурашки. И он попросил меня сделать ему глаза. Говорит: сделайте мне глаза. Я ему просто поставила две точки, он их потрогал своими пальцами и сказал, хорошие глаза. И мы подвели его к нашему острову, мы сказали: где вы хотите стоять? Внизу, наверху. Он сказал: я хочу стоять наверху, чтобы все видеть».

Руки, которые никогда не лепили. Руки разных цветов. Взяв материал, они почувствовали себя создателями. Вот так, каждому из нас есть, что внести в тот мир и есть, что о нем рассказать. 

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