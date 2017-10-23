Метеорит, который обманул всех. Путешествие по Праге продолжается

Прагу можно исколесить вдоль и поперек на своих двоих или кататься на общественном транспорте. Но, как говорится, одно другому не мешает. Поэтому, помимо пеших прогулок, мы решили использовать все виды транспорта.

Напоминаю, что у нас есть единый проездной, который открывает перед нами двери автобусов, метро, трамваем и даже фуникулера. Именно на последнем мы и собираемся покорить Петршинский холм, который не обделен вниманием туристов.

Первая наземная канатная дорога на этот холм открылась летом 1891 года. Спустя 4 десятилетия подъемник стал работать на электрической тяге. Сегодня протяженность дороги составляет 500 метров. Для желающих прогуляться по части дистанции самостоятельно фуникулер делает несколько остановок. 2 раза в год его закрывают для профилактических работ. Но мы приехали вовремя – всё работает.

Прага – город, в котором активно развивается наука. Ученые – одна из тех профессий, которую обычные чехи ценят высоко, наряду с медиками, учителями и медсестрами. Поэтому наше внимание привлекла обсерватория имени Штефаника.

Милан Штефаник жил в начале 20-го века и очень многое сделал для развития чешской авиации и астрономии. Обсерватория, названная в его честь, работает без малого сто лет. Экскурсии делятся на платные и бесплатные. Мы выбрали второй вариант и не пожалели.

За все время существования обсерватории было опубликовано около 120 научных трудов. Соперничать с большими научными учреждениями ей невозможно из-за расположения, которое не позволяет получить высокоточные данные. Но здесь все сделано для популяризации астрономии. А это порой бывает куда важнее научных трудов.

Когда еще удастся подержать в руках самый настоящий метеорит? Кстати, ощущения от него просто космические. Ведь вес этого маленького кусочка из глубин Вселенной минимум в пять раз больше любого земного вещества тех же размеров. Можно сказать, что здесь мы почувствовали себя настоящими исследователями космоса.