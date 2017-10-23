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Посвящение в юные инспекторы. Торжественное событие для активных школьников

11:4023 октября 2017Просмотров: 14

Быть прилежными учениками и заботиться о порядке на дорогах успевают юные инспекторы дорожного движения. В Мурманске таких активистов несколько сотен, а недавно к их рядам примкнула ещё одна группа – это семиклассники 1-й гимназии.

Если с правилами дорожного движения ученик не знаком, то носить гордое звание юного инспектора дорожного движения ему не позволят. В ряды ЮИД вступают только те ученики, которые знакомы с теорией на «отлично».

Валерия Юсупова, руководитель отряда ЮИД в Гимназии №1: «Мы готовим их не только стать ответственными ребятами, но и знать правила дорожного движения не только как пешеход, но и как водитель, чтобы они могли участвовать в любой акции, которую проводит ГИБДД Мурманска».

Такая помощь инспекторам необходима. Зачастую донести до водителя какую-то мысль у детей получается лучше, чем у людей в погонах. Сверстники тоже с куда большим удовольствием слушают своих ровесников.

Инна Башмакова, представитель ГИБДД: «Когда дети это всё видят, что их обучает правилам дорожного движения не взрослый человек, который пришёл в погонах, а именно дети, его друг, его одноклассник, которого он знает, это немножечко другое. И, на самом деле, они от них готовы иногда больше воспринимать информации, чем от нас».

Выступают ЮИДовцы и в детских садах. Готовят для малышей спектакли и конкурсы. А самое главное, что состоят в отряде только те школьники, которым действительно нравится этим заниматься.

Данил Мигорев, юный инспектор: «Я хочу этим просто заниматься. Потому что очень много аварий в последнее время случается. Надо как-то с этим бороться. Нас много, мы полны энергии, мы креативны».

Алиса Швардыгулова: «Я состою в отряде ЮИД, мне нравится это дело, мы уже ходили на некоторые мероприятия.  Водители с улыбкой, с позитивом, всё хорошо, здороваются с нами».

На данный момент в Мурманске действует 24 отряда юных инспекторов дорожного движения. А это больше 350 школьников.

 

 

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