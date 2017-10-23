Северный Характер – 2017. Обзор конкурсных работ

Ровно месяц остаётся до начала международного 10-го фестиваля «Северный Характер». Пока мы готовимся к этому большому медиафоруму и предлагаем вам краткий обзор конкурсных работ.

В номинации «Очерк» "Издательский дом «Регион» из Барнаула представляет работу под названием «Черно-белое безмолвие». Сценарист и режиссер - Максим Милосердов . Его 15-тиминутная картина рассказывает о хранителях Катунского заповедника - гигантской территории в горах Алтая.

В номинации «Короткометражный фильм» режиссёр Татьяна Жукова из Москвы представляет картину «Исповедь мизантропа». Это история про то, как некий Петр Иванович Вяземский решает умереть. Он человек интеллигентный, но слабый. Последней каплей стало оскорбление, которое нанёс ему гопник. Совсем молодой парень, но уже такой сильный и жестокий. Как быть? Пройти мимо, поджав хвост? Или…

В номинации «Программа о культуре» на приз фестиваля претендует работа из Индии, которая называется «Песня Гору Биху». Это экспериментальное видео, в котором освещается суть ассамского народного танца Биху и празднование духа Гору. Гору Биху - это фестиваль, который отмечается в первый день ассамского календарного месяца Бохага. Даже в этом необычном материале отборочная комиссия разглядела проявление северного характера. Вот такая экзотика.

Организаторы фестиваля «Северный характер» телекомпания ТВ21. Наши партнёры: Правительство МО, компания Норникель, Кольская Атомная станция, Концерн Росэнергоатом и Кольская ГМК.