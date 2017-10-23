Снег, грязь и высоченная сопка. Росляково-райдерс – соревнования для настоящих экстремалов

Росляково-райдерс – эти соревнования проходят во второй раз. В прошлом году на старте были исключительно мотоциклы, в этом организаторы сделали отдельный заезд для квадроциклов.

Дмитрий Вентенберг, участник соревнований: «Хорошая, прекрасная погода. Чуть-чуть снег припорошил. Скользко. Будем проверять свои навыки вождения».

Квадроциклы были разной мощности. Но главное в таких соревнованиях не количество лошадей, а водительское мастерство, уверен участник из Сафоново Дмитрий Вентенберг.

Отдельный заезд для детей организаторы тоже сделали впервые. Все мальчишки – дети опытных байкеров. Серёжа и Саша – братья, в соревнованиях участвуют вместе. После них на старт выйдет папа. А мама – в роли болельщика.

Наталья Пензул, болельщица: «Страшно это, страшно. Боюсь, чтоб не упали, переживаю за них очень. Но нравится мальчишкам, пускай занимаются спортом».

Александр Пензул, участник соревнований: «Трамплины, всё такое. Нравится в эндуро то, что грязь, болота. А в кроссе то, что прыжки там и всё такое».

Сергей Пензул, участник соревнований: «Тебе страшно кататься? – Ну, чуть-чуть. – А чего боишься? – То, что упаду».

Играет роль не только мастерство, но и размер мотоцикла. Славе Думкину пришлось сойти с дистанции – упал с байка.

Вячеслав Думкин, участник соревнований: «Я-то не пострадал. Он просто очень сильно для меня высокий и тяжёлый. Это - не пидбайк, на пидбайке я бы проехал бы».

В итоге у одиннадцатилетнего Александра не осталось конкурентов – семилетнему брату пока тягаться со старшим не по силам, а больше участников в детских заездах и не было.

У взрослых конкуренция побольше, да и дистанция посложнее. Организаторы трассу подготовили на совесть, рельеф местности добавил трудностей, а погода сделала дистанцию совсем экстремальной.

Михаил Быков, организатор: «Трасса в этом году у нас проходит уже, мы трассу лайт и трассу хард разделили. То есть это две разные трассы. И те, кто поедет на сложной трассе, это, конечно, для них будет очередное испытание. И для людей, и для техники».

Коварный подъём заставил людей и технику поменяться ролями. Тут уже не мотоцикл вёз байкера, а, наоборот, человек затаскивал транспорт в гору.

Какой бы ни была тяга к победе, первостепенная задача каждого участка – добраться до финиша в целости и сохранности, подчёркивают судьи.

Александр Дёмин, главный судья соревнований: «Очень, очень скользкая трасса. Поэтому мы, конечно, к этому готовились. Очень долго к нему готовились. Но, к сожалению, погодные условия заставляют посмотреть на то, чтобы участники были очень внимательны к технике безопасности».

Сергей Нечипуренко практически до самого финиша был в лидерах. На последнем круге выдохся, признаётся участник. И на подъём совсем тяжело стало забираться, и техника немного подвела.

Сергей Нечипуренко, участник соревнований: «Подъём так, это я просто последний круг что-то не туда повернул. Спуск самый тяжёлый. Тормоза пропадали».

Техническая неполадка на трассе случилась и у Виталия Думкина. Поддержал сына, можно сказать. У ребёнка мотоцикл не по размеру, у папы пробитый радиатор.

Виталий Думкин, участник соревнований: «Где-то на падении об камень вывернуло радиатор – и всё. Решил, что мотор без охлаждайки не поедет».

В финале разгорелись нешуточные страсти. Вадиму Ярополову до финиша оставалось совсем чуть-чуть, но мотоцикл увяз в грязи и заглох.

В итоге самым быстрым в категории хард стал Владимир Пензул. И вновь семейная солидарность – в детской категории первое место у старшего сына, во взрослой – у отца.

Владимир Пензул, победитель соревнований: «Реально повезло, потому что райдеры собрались хорошие, крепкие парни. Просто повезло, на одном из последних заездов на подъём, прошёл его красиво, аж сам орал там в шлем».

А Сергей Нечипуренко восстановил свою технику и решил попробовать себя на трассе лайт. И там удача улыбнулась ему, и в более лёгкой категории он занял первое место.