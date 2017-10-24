Дмитрий Функнер - водитель автобуса по призванию

Как правило, большинство людей, у которых есть машина, не очень-то хотят возвращаться к общественному транспорту. Долго, не комфортно, для многих заядлых автолюбителей одна поездка на автобусе – испорченное настроение на весь день. Но есть водители общественного транспорта, с которыми в радость ездить всем.

Добрые пожелания, песни детские и взрослые, и даже маленькие презенты для пассажиров – в автобусе с Дмитрием Функнером жители Североморска ездят с удовольствием. Работает водитель на городских маршрутах 5-й год. Поначалу просто ездил, объявляя остановки.

Дмитрий Функнер, водитель автобуса: «Как-то микрофон просто упал. Он был подвешен, он упал и включился. И вся музыка – она где-то двоилась».

Чтобы ничего не двоилось, водитель сам немного переделал акустическую систему в салоне автобуса, добавил отдельные колонки под музыку. Стал приветствовать пассажиров и включать им песни. Плейлист дома помогала составлять семья. Дежурные фразы и приветствия со временем дополнялись новыми пожеланиями.

Дмитрий Функнер, водитель автобуса: «Сами пассажиры были довольны. Кто-то свои фразы предлагал».

Пошутить водитель тоже не прочь. В салон направлены камеры, и Дмитрий частенько обращается к конкретным пассажирам.

Дмитрий Функнер, водитель автобуса: «Девушки стояли на квадрате жёлтом. Ехал, что-то у меня очень настроение такое было хорошее. Подъезжаю к остановке, фраза была такая – девушки, стоите на площадке, на квадрате жёлтом – это автоматическое открывание дверей. Все, кто стоял здесь, не только девушки, они все отошли и смотрят на этот квадрат – что это такое».

Североморцы к такому юмору относятся благосклонно. Бывают, конечно, и недовольные, но большинство с удовольствием ездит в автобусе, которым управляет Дмитрий Функнер.

Вера Замятина, пассажир: «Есть у нас, наверное, будущий артист, который нас тут немножко просвещает. Поэтому только положительные эмоции».

Надежда Костина, пассажир: «Есть такие водители, которые поздравляют с праздниками. Желают здоровья, да. Создают такое настроение нам хорошее».

Надежда Калабина, пассажир: «Я езжу каждый день на разных автобусах. Я здесь живу, а внизу гуляю. И вот единственный водитель у нас, по-моему, в Североморске, который вот так вот всегда поздравляет, приветствует пассажиров, детей. Приятно, конечно. Побольше бы таких водителей».

Кондуктор Наталья Пурх всегда рада работать с Дмитрием Функнером в одной смене. В своей профессии она уже 20 лет. С гордостью отмечает, что все водители автобусов в Североморске хорошие, но Дмитрию пассажиры особенно рады.

Наталья Пурх, кондуктор: «Всё время спрашивают, как его зовут, номер автобуса, куда ему благодарность написать. Довольны пассажиры, бабулечки. Многих он знает по имени-отчеству».

Запоминает Дмитрий не только пенсионеров. Наталья Феклистова часто ездит на автобусе с детьми. Поначалу сын просто махал водителю с улицы и тот отвечал на приветствие. А недавно у ребёнка сбылась одна мальчишеская мечта.

Наталья Феклистова, пассажир: «Он остановился, открыл вот эту переднюю дверь, говорит: заходи сюда. Там у сына просто такое счастье! Он всем в садике рассказывал, всем бабушкам: меня водитель автобуса пригласил к себе в кабинку, угощал конфетами. Там просто счастья было море».

Работает Дмитрий Функнер на разных маршрутах. В часы пик докладывает через мессенджеры об обстановке на дорогах, чтобы другие водители могли объехать заторы. А в более спокойное время общается с пассажирами, и те очень довольны.