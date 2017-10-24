Моя собака - улыбака. Фотовыставка домашних питомцев

На стенах и стеллаж разместились более 60-ти фотографий. Этот конкурс проводился среди педагогов Мурманска. Условия простые: запечатлеть и прислать фото своего любимца. На снимке Ларисы Белой красуется полугодовалый пёс Оскар пароды корге.

Лариса Белая, участница фотоконкурса «Мой любимец – антистресс»: «Название «Первая осень» возникло само собой. Очень он у нас на осень похож. Он даже на вкус ягоду попробовал. А вот, да».

Андрей Богач представил на всеобщее обозрение необычные снимки. Автор хотел запечатлеть только что вылупившихся птенцов. Но это оказалось не так-то просто – маленький котёнок всё-время норовил попасть в кадр. И это ему удалось.

Андрей Богач, победитель фотоконкурса «Мой любимец – антистресс»: «Котенок в кадре вообще не должен был оказаться. Я все время выкидывал его в сторону. Не мешай. Ты не главная звезда. Как оказалось, что композиция «гусёнок и котенок» получилась, что радует глаз. Когда плохое настроение, вспомнишь этот кадр, и оно поднимается».

Андрей стал не единственным призером этого творческого соревнования. Ведь в турнире было несколько номинаций.

Евгения Романовская, организатор фотоконкурса «Мой любимец – антистресс»: «Очень хорошая работа «Мой Марли». «Мы с хозяином похожи» номинация. Победитель эта замечательная пара. А вот номинация «Мой грызуняшка» специально, чтобы не обделить педагогов, у которых дома грызуны. И вот такие замечательные работы предоставил педагог. И тоже получил заслужено первое место в своей номинации. А сколько было в номинации работ? Не много. В основном популярная номинация была «Свободный жанр» и представлен собаками».

Всего было девять номинаций. Кроме названных, еще: «Селфи с любимцем», «Пушистая грелка», «Тайная жизнь домашних любимцев», «Моя собака - улыбака», «Такие разные кошки», «Мы с хозяином похожи» и «Свободное время с любимцем». Организаторы конкурса - мурманский клуб любителей собак «Романов-на-Мурмане».

Евгения Романовская, организатор фотоконкурса «Мой любимец – антистресс»: «Начало учебного года всегда особо сложное для педагогов. Возвращаясь из отпуска, они погружаются в ту напряженную обстановку, которая существует на работе. Я сама педагог. И в нашем клубе большое количество педагогов. Когда мы общаемся, все с теплом отзываются о своих питомцах. И возникла идея: как популяризировать снятие напряжение, через своих любимцев».

Выставку может посетить любой желающий по адресу: проспект Ленина, 57, здание Арктического университета в арт-галерее «Отпечаток». Продлится экспозиция до конца месяца. Вход свободный.