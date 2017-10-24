Шпили, улочки, история. Путешествие по Праге подходит к концу

Прага. Кто-то при упоминании столицы Чехии вспоминает красные черепичные крыши, кто-то – готические соборы или многочисленные пивные. Маленькие дома с черепичными крышами, лабиринты узких мощеных улочек. Каждый находит свою Прагу. Мы не будем говорить о любви к ней. Мы говорим о любви к путешествиям, о любви к открытию чего-то нового. Впечатления – это то, что мы привозим с собой из каждой поездки. Это то, что бесценно.

Мы провели в столице Чехии 10 дней. 10 осенних дней в сердце старой Европы. Мы покупали фрукты и нас уверяли, что «овощи» свежие. А потом объясняли, что «овоце» по-чешски – это и есть «фрукты». Что «потравини» - это чешские продуктовые магазины. А хлеб везде – исключительно «чёрствый», то есть свежий.

Чехи сдержаны и малость флегматичны. Спокойная и размеренная жизнь накладывает отпечаток на всю нацию. Они дружелюбны и приветливы. Иногда смотрят на русских исподлобья, потому что помнят «пражскую весну» 68-го и советские танки на этих улицах. Но в целом, относятся хорошо, потому что туристы в этом городе и в стране в целом играют большую экономическую роль.

Чтобы любить что-то, необязательно говорить, что это самое лучшее и прекрасное в этом мире. Достаточно просто любить и быть от этого счастливым. Мы обязательно продолжим путешествовать по всему миру, тем более что планы на 2018-й глобальные. И в наших больших сердцах найдется место для каждой страны и для каждого города, где мы побывали.