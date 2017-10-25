Флешмобы, песни и поэзия. Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Церемония закрытия – это самый яркий финал, восклицательный знак в конце предложения Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи - 2017.

Церемония закрытия фестиваля под названием «Связи» собрала двенадцать тысяч зрителей в Ледовом Дворце «Большой». Концерт и танцевальные флешмобы чередовались со вдохновляющими речами организаторов и участников фестиваля.

Здесь на фестивале сложился международный рок-оркестр. Музыканты исполнили мировые хиты, зажгли зал так, что пели и танцевали все, не смотря на разницу языков и культур.

Традиции соединили прошлое и настоящее. Еще на Московском фестивале 1957 года читали стихи Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Боб Дилан. На церемонии в Сочи тоже выступили молодые поэты Артем Вдовиченков, Анна Боровская, Ника Симонова и Вениамин Борисов.

Дружба, мир и социальная и справедливость - идеи фестиваля напомнил Николас Пападимитриу, президент Всемирной организации демократической молодежи. MVI_3885 А участник из Чада исполнил неофициальный гимн фестиваля, напомнив о трудностях, с которыми сталкиваются сейчас граждане некоторых стран. Например, его друзьям из Чада приходится ездить в соседнюю страну, чтобы пользоваться интернетом.

Финал – это не просто событие. Это время подводить итоги, считать медали и значки, пересматривать фотографии и перечитывать записи с лекций.

Светлана Ларшина, участница из Тульской области: «Это прекрасно: посмотреть на людей, иметь возможность пообщаться с людьми со всей со всей планеты, огромной, прекрасной замечательной».

Игорь Пусачёв, участник из Мурманской области: «Разнообразие. Разнообразие во всем, разнообразие в людях в мыслях, разнообразие во взглядах и в культуре, которую можно встретить здесь».

Полина Симончик, участница из Мурманской области: «Вдохновение и стремление к развитию, потому что я увидела, что можно стать еще лучше. Я поставила перед собой новые цели на ближайший год».

Юлия Султанбаева, участница из Мурманской области: «Все пространство наполнено вот этой вот идее фестиваля, и ты в ней живёшь в этой идее. И я так понимаю, что мы ее понесем дальше. Мы такой фундамент, молодежь, которая понесет все это в будущее, вперед».

Фестиваль закончился, но заряд вдохновения, знаний и энергии останется с его участниками еще надолго. А мы еще продолжим рассказывать о его знаковых событиях и ярких лицах.