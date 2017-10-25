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Полное видео программы «Наше утро»

10:0025 октября 2017Просмотров: 44

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 24 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Два с половиной миллиона рублей за нелегальный деликатес. Мурманских рыбаков, пытавшихся сбежать от пограничников, заставили платить.

Обучение по стандартам WorldSkills. Губернатор Марина Ковтун встретилась со студентами Кольского транспортного колледжа.

Скидка на продукты и билеты в кино. Студенты получат социальную карту поддержки.

Зачем писать законы для Арктики, и кто будет это делать? Для студентов-юристов в Мурманске устроили конференцию по арктическому праву.

В Коле прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни.

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