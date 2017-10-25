Прогулка по 19 веку. Как одевались придворные девушки?

Это утро мы встречаем в музее МГТУ. Раритетное оборудование, модели судов, архивные документы и старинные костюмы.

Музей делится на две части, одна из которых рассказывает об истории учебного заведения, а вторая – об истории рыболовецкого флота. Но это не все, чем он может похвастаться. Главным его украшением считаются наряды.

Владимир Волков, смотритель музея МГТУ: «Когда костюмы появились – это знаменитая, на данный момент крайняя кругосветка барка Седов, четырнадцатый-пятнадцатый год. И вот, видимо, в ответ на экскурсию, которая понравилась Мариинскому музею, нам был сделан щедрый, я бы сказал, царский подарок».

В кругосветном путешествии приняли участие актеры и сотрудники Мариинского театра. Тогда на корабле они еще надевали костюмы, которыми так гордится музей. Об этом свидетельствуют фотоснимки, также представленные на экспозиции.

Татьяна Скидан: «В девятнадцатом веке так выглядела фрейлина из свиты принцесс. Цвет и узор платья говорили о ее статусе и принадлежности к конкретной губернии».

Платье очень тяжёлое. Чтобы носить его весь день, девушка должна была быть в хорошей физической форме. Кроме музея МГТУ, наряды выставлялись еще и в Художественном музее.

Затем они вернулись обратно в университет, и теперь каждый желающий может окунуться в атмосферу девятнадцатого века.