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Северный Характер – 2017. Обзор конкурсных работ

12:0025 октября 2017Просмотров: 14

Чуть менее месяца осталось до старта международного кинофестиваля Северный характер. И мы продолжаем знакомить вас с его участниками.

Сегодня поговорим о короткометражном игровом кино. Москвич Евгений Никитин представляет работу «Стрела». Школьный задира Эдик Карпов переходит все границы дозволенного на уроке биологии. Этот факт чрезвычайно злит новенькую ученицу Алису Климович и она решает преподать ему урок.

Режиссер из Москвы Алексей Медведев будет бороться за призы с помощью своей картины «Заложница».

«Всё горит» - картина наших норвежских коллег. Во время летних каникул двенадцатилетняя Анна добровольно помогает собирать мусор вдоль берегов северной Норвегии. Там она влюбляется в Аарона, который на пять лет старше её, и сталкивается с чувствами, которых она не испытывала раньше.

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