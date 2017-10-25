Ты – уникальная! Конкурс для талантливых девушек

На протяжении всего проекта девушки участвовали в различных мастер-классах, слушали лекции от визажистов, стилистов и косметологов. Занимались танцами и йогой, участвовали в фотосессиях. Настало время немного расслабиться. И идеальнее места, чем СПА-салон, для девушки не существует. Как же без шугаринга? Вот только не все мужчины знают, что это такое.

Роза Сахар, мастер депиляции и СПА-процедур: «Шугаринг – это депиляция с помощью сахара. То есть сахарной пасты».

Роза работает мастером по шугарингу уже 3 года. Ей очень нравится делать девушек красивыми. А красота, как говориться, требует жертв.

Роза Сахар, мастер депиляции и СПА-процедур: «Кричат подопечные? У всех разный порог чувствительности. Бывает такое, что девушки кричат, но терпят».

Снежана Корепина, участница конкурса «Ты уникальная»: «Здесь уже само собой. Мы должны выглядеть не только красиво и счастливые, но и ухоженные».

СПА-процедур существует множество. Еще одна, на которой расслаблялись наши участницы, вакуумный массаж аппаратом профессора Назарова. Его создали на базе военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Юлия Малёваная, массажист: «Вакуум втягивает, а вибрация рассчитана под чистоту вибраций нашего тела. И она влияет на наши мышцы. Она их восстанавливает».

Юлия раньше занималась декором, но узнав, что её родственница освоила новый вид массажа, сразу же переквалифицировалась на эту специальность. И вот уже больше года она делает людей красивыми. Я решил испробовать аппарат на себе.

Елизавета Татарникова, участница конкурса «Ты уникальная»: «Часто ходишь на такие процедуры? На самом деле нет, так как они очень дорогие. Была бы возможность, то да, с удовольствием. Вот она возможность. Да, вот она, поэтому я здесь».

Еще одна любимая и популярная процедура у девушек это – обертывание. Тело заворачивают в пленку, накрывают пледом, выключают свет, расставляют благовония, и под успокаивающую музыку 40 минут человек отдыхает. Полный релакс.

Виктория Сафронова, участница конкурса «Ты уникальная»: «После работы это самый лучший отдых. Обо всем забываешь, ни о чем не думаешь, просто наслаждаешься».

Ксения Зайцева, участница конкурса «Ты уникальная»: «Сейчас идет процесс к финалу. Мы все готовимся, устаем. И СПА это отличное решение всех проблем. Здесь можно отдохнуть и почувствовать себя человеком».

После обилия процедур в СПА-салоне вам предложат попробовать коллекционный крымский чай. Он отлично восстанавливает силы и придет заряд бодрости. Да и дети тут найдут, чем заняться, пока их мамы наводят марафет. В игровой комнате есть все, чем можно заинтересовать ребенка.

Закончив СПА-процедуры, участницы конкурса «Ты уникальная» отправляются на еще один сюрприз от организаторов.

Подарком от организаторов конкурса было посещение батутного центра.

Яна Шапарь, директор конкурса «Ты уникальная» в Мурманске: «Девушки пришли со своими детишками, у кого они есть. Кто-то с сестрами, братьями, племянниками. Мы разрешили взять детей и сегодня у нас семейный отдых. А то мы все время учимся-учимся чему-то новому, а сегодня решили отдохнуть все вместе».

Татьяна Савицкая, участница конкурса «Ты уникальная»: «Отличный отдых, весело, позитивно. Видите, какие у всех улыбающиеся лица, счастливые. Можно немножечко вернуться в детство. Хорошо, что организаторы делают для участниц такие вещи, которые не просто образовательные, а в которых можно отдохнуть, пообщаться, повеселиться друг с другом».

Напоминаем, что финал конкурса «Ты уникальная» состоится 3 ноября в 20.00 в «Маниле» по адресу улица Буркова 17А, 9 этаж. Каждый желающий может оставить свой голос за понравившуюся ему участницу в официальной группе конкурса. Победительница поедет представлять наш регион в Санкт-Петербурге.

А 2 ноября, для всех желающих состоится тренинг «Психология женского счастья и успеха» от Алексея Кашина учредителя всероссийского конкурса «Ты уникальная». Справки по телефону 78-40-30