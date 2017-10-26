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Империя, балет и любовь. Идём в кино!

11:2026 октября 2017Просмотров: 59

Актер Джонни Депп панически боится вида крови. Во время съемок картины «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит» пришлось заказывать бутафорскую кровь оранжевого цвета. Иначе актер мог бы просто потерять сознание. А еще Депп до конца так ни разу и не посмотрел этот фильм. Это киноновинки недели. Начнем с картины «Мы-монстры».

Члены семейства Уишбоунов считают себя едва ли не самыми несчастными людьми на планете. Чтобы хоть как-то изменить климат в доме, родители затевают веселую костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина. Однако всё начинает идти не по плану, когда Вуншманы становятся жертвами проклятия злой ведьмы, и все они превращаются в монстров. Долгий и опасный путь им предстоит пройти, чтобы снять чары, обезвредить мировое зло и обрести семейное счастье.

Среди моих знакомых того человека, что не смотрел или хотя бы не слышал о картине Пила. Продюсеры сделали всё, чтобы запомниться. Наснимали целых семь частей. Ошибочка. Уже восемь. «Пила-8».

По городу прокатывается волна убийств. Полученные в ходе расследования улики прямо указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Убийца, известный по прозвищу Пила, считается мертвым уже более десяти лет. Основных версий оказывается две: либо за новыми преступлениями стоит некий фанат-последователь Крамера, либо же кто-то из правоохранительных органов, знакомый со всеми тонкостями дела маньяка-Пилы.

Самый резонансный фильм года наконец-таки добрался до Мурманска. Тут даже говорить нечего. Просто устраиваться в кресле и смотреть. «Матильда».

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Но что же могло произойти, если Матильда, сводящая с ума своей красотой, и Николай, влюблённый до безумия, сделали бы выбор в пользу своей страсти? Стала ли бы тогда любовь балерины и русского императора легендой?

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