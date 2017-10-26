Как себя оградить от неприятностей? Мурманчанка написала книгу о человеческой психологии

Управлять своими мыслями и своей жизнью учит автор книги «Пластика ума» - Ольга Левченко. Мурманчанка посвятила 30-ть лет сбору материала о психологии человека и написала огромное произведение.

Собирать материал для книги Ольга Левченко начала после серьёзных жизненных потрясений. В 90-е она осталась без жилья и с тремя детьми. Мысли в тот момент в голове были разные, признаётся женщина. Руки опускались, слёзы постоянно лились из глаз.

Ольга Левченко, автор книги: «Я шла по комнате и вдруг по радио, захудалое такое радио скрипело, сказали: «дети проживают жизнь своих родителей». И тут меня словно окатило холодной водой».

Ольга заметила, что от её состояния зависит настроение детей. И стала работать над собой. Попыталась разобраться в прошлом. Квартира, проданная в долларах – а такие сделки в те времена были под запретом, перевернула не только всю жизнь, но и сознание. Ольга обратилась к прокурору с вопросом, почему именно их семья попала на проверку, когда десятки людей проводили валютные махинации успешно.

Ольга Левченко, автор книги: «И он говорит: «А мы вели по странице и вот просто палец остановился на вас». Тогда я поклялась себе, что я не просто пойму, почему этот палец именно остановился на мне. Но я ещё верну благополучие детям».

В поисках ответа Ольга перечитала тонну литературы. Прошло немало лет, прежде чем она нашла расшифровку всем жизненным событиям.

Ольга Левченко, автор книги: «В итоге наступил такой момент, когда я поняла: все пазлы сложились. Я поняла, что такое истина, почему происходят события, и ответила на какие-то такие грандиозные вопросы для себя».

Материала в процессе поисков было собрано столько, что Ольга решила оформить его в единое произведение. «Я не автор, я составитель», – подчёркивает женщина. Мысли великих и неизвестных людей собраны в определённой последовательности, что даёт шанс читателю найти ответы на глобальные вопросы.

Нужно не воспитывать личность, а выйти за её пределы, - вот основная мысль в книге. На то, чтобы донести её до других, Ольге Левченко потребовалось ещё несколько лет.

Ольга Левченко, автор книги: «Сначала от руки начала писать. Но я девочка среднего возраста и мне некоторые вещи вообще не понятны были. Я освоила компьютер. То есть я даже не знала, куда включать, где это».

Сейчас наша героиня очень продвинутый пользователь, она освоила не только текстовые редакторы, но и множество других программ. Она ведёт видеоблоги, активно пользуется социальными сетями. Не забывает и о других хобби.

По дому Ольга может делать любую работу – и гвоздь забить, и розетку починить. Но всё же эту часть работы старается перекладывать на мужа и садится за любимую швейную машинку. Со школы Ольга сама обеспечивала себя одеждой – перешивала старые вещи, мастерила предметы гардероба из штор.

Умение шить помогло в трудные времена не только финансово. Когда сосредоточен на каком-то деле уже не до грустных мыслей. Поэтому любой человек должен обладать каким-то ремеслом, уверена автор книги. Рано или поздно оно пригодится.

Саму книгу со всеми мыслями Ольга выпустила ограниченным тиражом – в основном, для друзей и родственников. Но найти издание можно в интернете, оно в свободном доступе.