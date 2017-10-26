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Верю – не верю. Обращают ли северяне внимание на приметы?

10:4026 октября 2017Просмотров: 25

Приметы – это знания, наблюдения за жизнью, которые  накапливались годами. На практике они были проверены не раз.  Но стоит ли слепо доверять опыту предков? Об этом съёмочная группа ТВ21 спросила у мурманских прохожих. 

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