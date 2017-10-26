Значки, медали и фотографии. Что осталось на память участникам фестиваля в Сочи?

Помните повесть Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков»? Пойманное и закупоренное в бутылке лето. Точно так же мы поймали и закупорили впечатления участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестиваль не закончится, пока живут впечатления о нем.

Алёна Лянгазова, куратор волонтёров от Мурманской области: «Вот у нас уже такая большая коллекция за эти дни. Тут есть и Россия, и другие страны. Вот лично я каждого человека помню, с которым обменялась. Потому что когда мы обмениваемся, мы обязательно обнимаемся».

Денис Захаров, участник из Мурманской области: «Это значки 1985 года – тоже был фестиваль в Москве. Также у меня есть значки коммунистических партий других стран – Китая, Вьетнама, Мексики».

Политическую историю фестиваля невозможно переписать. Среди участников много коммунистов и других активистов из разных стран.

Утром – лекции, днем – мастер-классы, вечером – культурная программа.

Юлия Митина, участница из Мурманской области: «Мне очень запомнились мастер-классы по живописи. Хоть это и не относится к той сфере, к которой работаю я – это наука и образование. Но я посетила за это время два мастер-класса по живописи. Это было так творчески, так незабываемо».

Игорь Пусачёв, участник из Мурманской области: «Мне очень понравились те активности, которые происходили на главной сцене, где выступали артисты, где проводили с нами активности те же самые ведущие. В общем, Творческая площадка фестиваля мне, конечно же, пришлась по душе».

Дина Озерова: «Впечатления самые положительные. Я участвую в работе направления образование. Событием сегодняшнего дня для меня стала встреча с Ником Вуйчичем. Это известный мотиватор, который зарядил меня энергией на весь фестиваль».

Самая энергичная площадка фестиваля – спортивная. Здесь и ГТО, и фигурное катание, и игровые виды спорта, и боевые искусства. Мурманчанка Алина Васенёва уже заработала несколько спортивных наград.

Алина Васенёва, участница из Мурманской области: «И совершенно случайно меня затянуло на мастер-класс по бмх…… Серебряная медалька».

Среди спортсменов Виктор Рожков, президент Мурманской городской федерации Кёкусинкай. Он проводит здесь тренировки по каратэ вместе с коллегами-чемпионами. Но тем эффективнее тренировки, чем влюбленнее тренер.

Виктор Рожков, президент Мурманской городской федерации Кёкусинкай: «Да, у нас любовь с барышней из Москвы. Она тоже участвует в фестивале, мы проводим много времени вместе. Больше чем даже планировали, потому что мы вместе занимаемся каратэ, вместе ходим на обед, ужин и вместе тренируемся».

Разнообразие языков, голосов и культур. Ими наполнены и большие мероприятия, и импровизированные концерты. Стоя во многотысячной очереди, оглянуться не успеваешь, как очередь превращается в круг и затягивает «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

ВФМС 2017 - праздник, поделенный на 30 тысяч человек. Это и организаторы, которые подготовили широчайшую программу мероприятий. И волонтеры, работавшие по 16 часов на чистом энтузиазме. И, конечно, участники, которые с утра до ночи посещали лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, концерты и соревнования. Все для того, чтобы впитать и запомнить как можно больше.

Полина Симончик, участница из Мурманской области: «Было мероприятие в рамках проекта «Живые чтения», и оно меня очень вдохновило. Оказалось, что это безумно вдохновляющее мероприятие, которое действительно сильно меняет тебя».

Юлия Султанбаева, участница из Мурманской области: «Вообще, я очень рада, что я сюда попала. Это отличная возможность познакомиться с новыми людьми. И отличная возможность стать частью целого мира, вместе со всей планетой».

Мария Михайлова, волонтёр из Мурманской области: «Столько молодежи, столько студентов, столько событий. Это очень здорово, большой плюс для нашей страны. Очень много иностранных делегаций и много знакомств с иностранцами».

Иностранная речь похожа на музыку, особенно, когда не знаешь этих нот. Всемирный фестиваль – тот опыт, который останется с каждым причастным на всю жизнь.