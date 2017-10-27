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Неизвестный астральный мир. Группа «Нереида» снимает первый клип

11:0027 октября 2017Просмотров: 61

К первому клипу в своей карьере музыканты подошли очень ответственно. Вместе с мурманским режиссером Алексеем Роговым  долгое время писали сценарий, придумывали интересные решения и образы.

Руслан Мавлютов, лидер группы «Нереида»: «Если честно, признаюсь, что процесс такой необычный. Мы 5-ти минутную сцену снимали 14 часов. Закончили в 5 утра, а на следующий день всем на работу идти к 8-ми. Все не выспались, но вышли на работу».

Идея клипа родилась благодаря новому треку группы из будущего альбома. Композиция называется «Астрал». Именно тема иного мира и легла в основу.

Алексей Роговой, режиссер: «Астральные сны, когда человек проваливается в астральный мир. Он попадает в какие-то ситуации, его окружают демоны, злые силы. И он пытается выйти оттуда. И наш клип показывает всю эту историю. Сам астрал не изведан, люди не знают, что это такое».

Роль того самого демона из неизвестного мира играет Ираклий Цаава, вокалист группы. На создание образа у гримеров ушло больше 3-х часов.

Ираклий Цаава, вокалист группы «Нереида»: «За последние события, которые со мной происходили, я в таком образе почти живу. Сейчас хочу посмотреть на работу. Потрачено много времени. Мне никто не ставит зеркала, говорят, что потом увидишь».

Несколько банок красок, силикон, латекс, клей и многое другое, чтобы образ демона получился более реалистичный. Его полная противоположность 8-летняя Милана. Юная северянка играет роль скрипачки.

У Миланы это уже не первый опыт в съемках, поэтому сильно не волнуется.

Милана Бушуева, исполнительница главной роли: «Я снималась, то есть была девочкой, которая спала. Еще я была девочкой, которая была в заброшенной школе».

Юлия Кабардинцева, мама Миланы: «Была такая затея, авантюра. Ребята предложили попробовать. Интересно, давайте. Это уже вторая работа с этими ребятами. В первой Милана играла девочку с доберманом, она стояла, было так красиво. А сейчас играем семью. Девочка усиленно уходит в астрал, мы ее оттуда достаем, мы ее ищем».

Этот клип будет в стиле короткометражного кино. Именно таким образом режиссер решил передать параллели между реальностью и потусторонним миром.

Алексей Роговой, режиссер: «Мы захотели развить историю. Сделать клип на 10-15 минут, чтобы была какая-то история, диалоги. Перебивание диалогов музыкой, а потом опять флешбек к диалогам. История параллельно с их новой песней».

Премьера клипа запланирована весной, а впереди у ребят еще очень много работы.

 

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