Секреты спортивных побед от юных спортсменов

Тренировки проводятся плотно всю неделю. По два часа в день, а то и больше. Перед бегом – разминка. Лениться никто и не думает. Занятия проходят не только на поле в манеже. Они чередуются с тренировками в зале с гирями, штангами и прочим оборудованием.

Настя Амеленчук легкой атлетикой занимается с пятого класса. Уже стала призером Северо-Запада России. Спорт даёт юным северянам многое.

Анастасия Амеленчук: «Дисциплину. Потом эмоции вообще очень яркие. Плюс я сама такая по темпераменту очень живая, и возможность здесь себя реализовать большая была всегда».

Юлия Третьякова: «Ну, во-первых, удовольствие от тренировок, от того, что я это делаю. Во-вторых, какие-то цели в будущем, к чему-то стремиться».

А вот Миран уже работает, и спортом занимается больше для души.

Миран Казарян: «Шесть раз в неделю каждый день, раньше двенадцать было, сейчас шесть. Я потом ещё в бассейн иду плавать, нормально».

Усердия и трудолюбия им не занимать. Этих спортсменов воспитала тренер с огромным опытом Татьяна Кацан. 35 лет своей жизни она посвятила легкой атлетике.

Татьяна Кацан, тренер: «Ну, это же королева спорта. В жизни потом много что дает. Выносливость, преодоление трудностей, вообще тут монотонной работы много, всё как в жизни потом. У ребят так и происходит. Ну потом не жалеют, я думаю».

Заполярные легкоатлеты добиваются высоких результатов на разных уровнях. Ярким примером высоких достижений стала наша землячка Лариса Круглова. В эту субботу в 15 часов в Манеже чемпионка мира проведёт соревнования по легкой атлетике. А сегодня у неё рождения.