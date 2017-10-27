Весь мир в одном зале дружбы. Утро на всемирном фестивале молодежи и студентов

Мы в зале дружбы, где представлены стенды всех стран участниц фестиваля. Где, как ни здесь, налаживать международные связи, пойдем знакомиться!

Всемирный фестиваль молодежи и студентов – огромная площадка для интернационального общения. Каждый день посвящен культуре одного из континентов. Самое время размахивать национальными флагами, петь песни на родном языке и рассказывать истории о своей стране.

Европа, Азия, Африка, Латинская Америка… Земной шар здесь можно обойти за пару минут.

Чу Донг Хун: «Привет я из Белиза, это рядом с Мексикой и Гватемалой. Это очень маленькая страна, но с большим сердцем, и мы любим Россию».

Маркус Ариу: «Я из самой лучшей, прекрасной страны Бразилии, и я вас приглашаю к нам в гости!»

Чу Донг Хун: «Я бы ездил на фестиваль каждый год, будь он ежегодным. Теперь мне хочется переехать в Россию».

У стендов можно послушать национальную музыку, попробовать местные лакомства, познакомиться с достопримечательностями и, главное, с разными людьми.

Теперь участники фестиваля могу найти друзей, приехав практически в любую страну. Мьянма? Грузия? Канада? Просто найди того, кто тоже открыл для себя целый мир, приняв участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов.