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Зимний ночной Лулео, роковой переезд на север и история юного коллекционера

11:3027 октября 2017Просмотров: 79

Обзор работ фестиваля «Северный характер».

Фильм «Бессонница на Каменной улице» - это история о людях, которые несут ночное дежурство в зимнем Лулео. Это рабочие металлургического комбината, ночные медсёстры, вахтёр, водитель автобуса и представители других профессий, работающих в ночное время. Киноработу прислала шведская команда. «Бессонница на Каменной улице» представлена в номинации «Документальный фильм».

«Жизнь и смерть индийского торговца» - ещё одна шведская кинокартина. Представлена она в номинации «Телевизионная программа». Это история о мужчине по имени Мэдхау, который 50 лет назад покинул родную Индию и переехал на север Швеции. В свои 78 он активно занимается торговлей, продаёт пластиковые окна жителям страны. В свободное время не прочь выпить и пообщаться со своими клиентами в домашней обстановке.

Мальчик Баэо живёт в гараже, где хранится куча хлама. Он собирает коллекцию старых камер и видеомагнитофонов – их приносят дети вместе с другим мусором. Однажды к нему в руки попадает камера, которая находится в рабочем состоянии и мальчик решает снять кино. Киноработу «Ноль миллиметров» прислала творческая команда из Ирака. Увидеть её можно в номинации «Короткометражный фильм».

 

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