Быстро, красиво, а главное – по правилам. Гонка для дисциплинированных водителей состоялась в Мурманске

Эта «Формула Авторадио» стала одиннадцатой. Организаторы придумали дополнительные отборочные испытания.

Ольга Кукреш, генеральный директор «Авторадио Мурманск»: «В этот раз в полуфинале участники не только сдавали билеты, отвечали на вопросы, но ещё был автодром. Они выполняли змейку, выполняли параллельную парковку, выполняли упражнения с кольцами, было очень сложно».

В итоге со всеми заданиями справились 10 водителей, они и были допущены до соревнований. Суть гонки по правилам – проехать по заданному маршруту как можно быстрее и при этом не нарушить ни одного пункта ПДД. За малейшую провинность – штрафные баллы, их начисляет инспектор или инструктор по вождению, который сидит рядом с конкурсантом.

Ольга Ратова, представитель ГИБДД: «В этом году у нас принимает участие в жюри инспектор-девушка. Это новое за 11 лет существования данного мероприятия, поэтому мы пожелаем успехов и нашим инструкторам, и нашим участникам конкурса».

Олег Тимофеев, участник гонки по правилам: «Цель – победить. Нет, дело, может, не в тонне бензина. Победить».

Дмитрий Попков, участник гонки по правилам: «Попробовать хочется. Тонна бензина тоже не лишняя».

Заранее участникам были известны три контрольные точки – и все в разных округах Мурманска. Четвёртую организаторы объявили непосредственно перед стартом.

Валерий Шараг участвует уже не в первый раз. Готовился не только к теории, но и к практике.

Валерий Шараг, участник гонки по правилам: «Километры, скорее, засекал. Время – это понятие относительное. Вечером одно, днём это другое».

Маршруты участники построили на свой вкус. В среднем на прохождение маршрута у дисциплинированных гонщиков ушло около часа. Евгения Стрекаловская в Формуле Авторадио участвует 8-й раз, и всё равно езда по правилам даётся ей с трудом.

Евгения Стрекаловская, участница гонки по правилам: «Очень трудно, особенно 20 км\ч очень сложно держать. Нервничать начинаешь в глубине души».

В этот раз удача и хорошая подготовка дали свой результат и Евгения Стрекаловская стала обладательницей главного приза – тонны бензина.

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