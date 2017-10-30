16+
!-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Северный Характер – 2017. Обзор конкурсных работ

11:2030 октября 2017Просмотров: 26

Сегодня поговорим о номинации «Очерк».

ГТРК Мурман представляет «Среда обитания». Село Кузомень. В переводе с карельского - «Еловый мыс». Но это очень далекая история. Сейчас на десяток километров вдоль реки, вплоть до Белого моря — одни пески.

Тамара Сушко представляет Швецию и работу под названием «Арктический велонавт». Урпо Таскинен продал свой автомобиль. Теперь он решил больше никогда не летать на самолете и не ездить на автомобиле, чтобы не загрязнять окружающую среду. 

Норвежка Трине Хамран и ее «Девушка с границы». Если верить Москве и Осло близится новая холодная война. Но как на это смотрят на Крайнем Севере? Разве у нас нет больше общего, чем то, что нас разделяет? 

Реклама
Читайте также
Кто выгрызает мякиш из корок? Мурманчанка ищет хлебного «беспредельщика»В России с 2018 года вырастут социальные пособияПФР: заявление о назначении страховой пенсии по старости рассматривается в течение 10 днейМурманская область - в числе лидеров по энергоэффективности среди российских регионов
Командующий Северным флотом поздравил экипажи кораблей с Днём моряка-надводникаМурманчане собрали 4 тонны макулатуры, чтоб помочь бродячим животнымВ Ковдоре таксист предотвратил мошенничество в отношении пожилой женщины-инвалидаВ поселке Риж-Губа полностью сгорел жилой домПрокуратура помогла восстановиться на работе жительнице ЗаозерскаС начала года в Кольском районе выявили свыше 330 случаев нетрезвой езды
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс