Северный Характер – 2017. Обзор конкурсных работ

Сегодня поговорим о номинации «Очерк».

ГТРК Мурман представляет «Среда обитания». Село Кузомень. В переводе с карельского - «Еловый мыс». Но это очень далекая история. Сейчас на десяток километров вдоль реки, вплоть до Белого моря — одни пески.

Тамара Сушко представляет Швецию и работу под названием «Арктический велонавт». Урпо Таскинен продал свой автомобиль. Теперь он решил больше никогда не летать на самолете и не ездить на автомобиле, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Норвежка Трине Хамран и ее «Девушка с границы». Если верить Москве и Осло близится новая холодная война. Но как на это смотрят на Крайнем Севере? Разве у нас нет больше общего, чем то, что нас разделяет?