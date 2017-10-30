Виртуальная реальность в кино и в жизни. Какие технологии ждут нас в ближайшем будущем?

Один из самых актуальных трендов сейчас – это виртуальная реальность. И это мы можем наблюдать на самых разных площадках фестиваля. К примеру, сейчас мы побываем на виртуальном сафари.

Виртуальное сафари – образовательная программа. Крутишь головой и в живом режиме изучаешь жизнь диких животных, слушая лекцию Николая Дроздова.

Виртуальная реальность – это технология, которая позволяет смотреть видео в живом режиме с обзором в 360 градусов. На базе VR сейчас создаются целые кинотеатры. Один из них действовал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, ребята смотрели серию фильмов – игровых, документальных и анимационных.

Георгий Молодцов, куратор программы Russian VR-seasons: «VR-кинотеатр – это такое совмещение технологии и искусства, в котором мы используем совмещение виртуальность реальности – сферического кино. Это новая технология съемки, которая позволяет захватить изображение полностью внутри тебя. А зрителю, находясь в шлеме, смотреть вокруг себя. Тем самым создавать эффект погружения».

Побывать в большом театре, в кабине русских витязей, погулять по заповедникам нашей страны. Все это – русская культура, воплощённая в VR лучшими российскими специалистами

Анна Рябкова, участница фестиваля: «Про заповедники России, те места, которые в принципе сложно найти. Это было очень круто».

В таком кинотеатре есть, конечно, и свои минусы. Ну, во-первых, не пообниматься, это - кино для одиночек. Во-вторых, попкорна не поесть.

VR – это не только видеоигры и фильмы. Это и образовательный ресурс. Можно путешествовать, посмотреть, как устроено человеческое тело, изучить действие химических опытов и физических законов.

Феликс Студеникин, участник фестиваля: «Это настоящий тренажер дельтаплана и самолета Стриж. Здесь есть три крупные научные разработки. Уже ушли – а нет, не ушли – психологи. У них система распознает эмоции. Радуетесь вы или грустите, но, скорее всего, вы радуетесь, если находитесь на фестивале.

Окунуться в виртуальную реальность можно даже дома. С помощью смартфона, VR-очков или шлема виртуальной реальности, подключенного к приставке или компьютеру. Шлемы и очки пока громоздкие, как и первые мобильные телефоны. Но технология развивается очень быстрыми темпами. Так что вероятно, виртуальная реальность плотно войдет в нашу жизнь в будущем.