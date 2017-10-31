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Что значить «поймать уши» и кто стал самым быстрым гонщиком области? Соревнования по автокроссу

10:3031 октября 2017Просмотров: 38

Соревнованиям по автомобильному кроссу в Мурманской области больше тридцати лет. Традиционно они приурочены к Дню автомобилиста. Формат соревнований, как правило, одинаковый. Трасса тоже сильно не меняется. А вот погода преподносит сюрпризы. В этом году соревноваться было особенно интересно.

Совершил кувырок, или, как говорится на языке автоспортсменов, поймал уши участник из города Полярные Зори Сергей Богатырёв. К слову, это была не первая «крыша» на соревнованиях. И далеко не первая в жизни у Сергея.

Сергей Богатырёв, автогонщик (Полярные Зори): «На той гонке было тоже самое. Опять разбил аккумулятор. Это обстоятельства. В каждой своей ситуации своя причина. Результат один».

Не всегда «уши» для участников означают конец гонки. У каждого спортсмена своя команда механиков, которая оперативно устраняет большую часть неисправностей. Вставить лобовое стекло – не проблема, размышляет Сергей Богатырёв, но с ходовой частью уже не успеют разобраться. Так что на сегодня гонка окончена. Продолжение – в зрительских рядах.

Между каждым заездом над машинами колдуют механики. Даже если не было переворотов или касаний, автомобилям всё равно нужен контроль. Гонка – нагрузка для всех систем серьёзная.

Вячеслав Бирюков, автогонщик (Мурманск): «Поправляют параметры. Сейчас регулируют сцепление. А так, в принципе, всё отлично».

Правила гонки всем участникам знакомы, но не у всех и не всегда получается чётко контролировать автомобиль и свои эмоции. Конфликты на гоночной трассе тоже случаются.

Лада Бахолдина, руководитель гонки: «Было у нас аннулирование результатов одного из спортсменов именно за некорректное поведение. Вообще все спортсмены должны чётко знать, где находится педаль тормоза. Это важно. Не только газа, но и тормоза. Потому что нужно управлять своим автомобилем».

В итоге в классе стандарт самым быстрым стал гонщик из Мурманска – Игорь Супруненко.

 

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