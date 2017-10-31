Цветик-семицветик в исполнении юных актеров. Юбилей библиотеки

Четвертый филиал мурманской детской библиотеки празднует свой юбилей. С праздником любимых библиотекарей пришли поздравить юные читатели.

Программа праздника очень насыщенная: литературные викторины, развлекательная шоу программа, мастер-класс по рисованию и спектакль по мотивам повести Катаева «Цветик - семицветик», подготовленный театральным кружком «Умка и компания».

Елена Васильева, руководитель театрального кружка: «Мы с ребятами занимаемся речью, чтобы они могли красиво, хорошо выступать, также берем литературные разные произведения и ставим по ним маленькие спектакли.

Символ библиотеки – медвежонок Умка. В рамках конкурса поделок ребята приготовили в подарок портреты, скульптуры, мягкие игрушки и даже колыбельную.

Юный читатель Саша, играет в библиотеатре, но и не забывает принимать участие в конкурсах. В подарок для Умки Саша, вместе с мамой и маленькой сестрой смастерили ловец снов, который помогал медвежонку уснуть, пока мамы не было рядом.

«Здесь мы наклеили бусинки для того, чтобы прибавить блеска. Здесь мы сделали накрахмаленные снежинки с помощью крахмала. Здесь у нас основа, сделанная белыми нитками».

Библиотека – филиал №4 открылась в Мурманске в марте 1972 года. И сразу включилась в соревнование за лучшее обслуживание, затем каждый год подтверждала звание «Библиотека отличной работы», читателями которой на сегодняшний день являются более трех тысяч человек.

Веслава Лобода, директор Центральной детской библиотеки: «Читатели у нас самые разные. В основном дети до 14 лет, но также встречается и юношество, приходят взрослые и родители, которые приносят к нам совсем маленьких детей, которым они берут книжки, чтобы почитать. То есть маленьким детям, но также приходят и студенты».

Каждую пятницу в учреждении проходят занятия для дошколят, работает театральный кружок и мастерская «Очумелые ручки». В общем, занятие в библиотеке сможет найти любой, стоит только захотеть.

«Здесь очень замечательно. Ребенок посещает уже давно библиотеку. Нравится сама атмосфера. Здесь можно провести очень интересно время. И малышке тоже очень нравится, потому что здесь замечательная игровая комната, замечательный театральный кружок. Мы его посещаем. Всем довольны».

«Мне нравится. Здесь весело. Как настоящая семья, как второй дом».

Читать не вредно – вредно не читать. Покоряйте новые страницы и смотрите наше утро!