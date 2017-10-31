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Ловкость рук и никакого мошенничества. Знакомимся с мурманским фокусником Денисом Сидоровым

11:0031 октября 2017Просмотров: 97

Увлекаться этим искусством Денис начал 7 лет назад. Однажды своим друзьям он показал фокус с исчезновением предмета, секрет которого узнал на ютубе.

Денис Сидоров, фокусник: «Друзья оценили, друзьям понравилось. Я понял, что надо еще учить. Это здорово, это нравится людям».

За столько лет у Дениса накопилось большое количество фокусов. Конкретной цифры даже сам не знает. Но точно больше 200-от.

Денис Сидоров, фокусник: «Какие-то фокусы на знание техник начинаю придумывать. Что-то я покупаю и вокруг этого начинаю строить историю. У меня есть друзья в Питере, которые также придумывают фокусы, продают по всему миру. Они делятся со мной секретами».

Денис работает фокусником в жанре «Close Up». По-другому в России этот вид называют «Микромагией». Именно к этому направлению и подходит известное выражение: «Ловкость рук и никакого мошенничества».

Денис Сидоров, фокусник: «Это фокусы с мелкими предметами, которые показывают на близком расстоянии. Сижу с тобой сейчас общаюсь и на таком же расстоянии могу показывать тебе фокус».

Ежегодно Денис совершенствует свои навыки, посещая различные фестивали и форумы фокусников. Там он делится своими секретами и узнает новые, чтобы в очередной раз удивить зрителя.

В планах у Дениса сделать большую шоу программу, которую можно показывать на сцене. Объездить с ней не только Россию, но и весь мир. Ведь для фокусов не существует языкового барьера. Все удивляются, если трюк получился. А у профессионала он получается всегда.

Денис Сидоров, фокусник: «Хоп и не получалось» - уже не было давно. Обычно не получается, если не подготовился как следует и пойдешь показывать. Я тренируюсь сначала, потом пойду, покажу друзьям, родителям. Они указывают на ошибки, я исправляю и уже показываю незнакомым людям на мероприятии».

 

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