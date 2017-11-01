16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Остановка по требованию. Почему же так радовались водители взмаху жезла?

11:2001 ноября 2017Просмотров: 73

Взмах жезлом обычно ничего хорошего водителю не сулит. Но не успевают автолюбители понять, что же они нарушили, как к ним уже бегут девушки с подарками. Так Новое радио поздравляет своих слушателей с днём автомобилиста. 

Татьяна Рудакова, PR-директор Новое Радио Мурманск: «Радиостанция молодая, но уже нашла своего слушателя. Мурманчане активно звонят в эфир, участвуют в радиоиграх, передают приветы, поздравления. И мы выходим на дороги, чтобы поздравить наших слушателей с днём автомобилиста, подарить подарки и завоевать новые сердца». 

Радиостанция чуть больше двух лет вещает в Москве и всего год назад стала доступна жителям Мурманска. Знакомству, особенно личному, заполярные водители только рады. 

Мурманская Госавтоинспекция всегда такие мероприятия поддерживает. Поздравить водителей пришли и юные инспекторы дорожного движения, которые учатся в первой гимназии. 

Инна Башмакова, представитель ГИБДД: «Просят они, чтобы водители были предельно внимательны на дороге, потому что детям свойственно выбегать на проезжую часть, они бывают невнимательны. И чужих детей на дороге не бывает, мы должны приложить все усилия, чтобы снизить количество ДТП с участием детей».

Водители получили не только сувениры, но и съедобные подарки.  Всего организаторы акции поздравили 60 автолюбителей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реклама
Читайте также
Хулиган из Заполярного несколько месяцев терроризировал жителей городаСегодня газете «Терский берег» исполнилось 85 летВ Печенгском районе прошла профилактическая операция «Пешеход»В Мурманске посетитель бара порезал ножом незнакомого мужчину
За кражу спиртного и свинины мурманчанину грозит лишение свободыВ Мурманске цены на топливо за неделю не вырослиГубернатор Марина Ковтун примет участие в открытии XXI Всемирного Русского Народного Собора1 ноября – День судебного пристава«Умный светофор» в Вологде регулирует работу зеленого сигнала в зависимости от транспортного потокаОбщественный совет при УФСИН оказал помощь начинающей художнице-осуждённой
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс