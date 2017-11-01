Остановка по требованию. Почему же так радовались водители взмаху жезла?

Взмах жезлом обычно ничего хорошего водителю не сулит. Но не успевают автолюбители понять, что же они нарушили, как к ним уже бегут девушки с подарками. Так Новое радио поздравляет своих слушателей с днём автомобилиста.

Татьяна Рудакова, PR-директор Новое Радио Мурманск: «Радиостанция молодая, но уже нашла своего слушателя. Мурманчане активно звонят в эфир, участвуют в радиоиграх, передают приветы, поздравления. И мы выходим на дороги, чтобы поздравить наших слушателей с днём автомобилиста, подарить подарки и завоевать новые сердца».

Радиостанция чуть больше двух лет вещает в Москве и всего год назад стала доступна жителям Мурманска. Знакомству, особенно личному, заполярные водители только рады.

Мурманская Госавтоинспекция всегда такие мероприятия поддерживает. Поздравить водителей пришли и юные инспекторы дорожного движения, которые учатся в первой гимназии.

Инна Башмакова, представитель ГИБДД: «Просят они, чтобы водители были предельно внимательны на дороге, потому что детям свойственно выбегать на проезжую часть, они бывают невнимательны. И чужих детей на дороге не бывает, мы должны приложить все усилия, чтобы снизить количество ДТП с участием детей».

Водители получили не только сувениры, но и съедобные подарки. Всего организаторы акции поздравили 60 автолюбителей.

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